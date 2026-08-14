El Cuti Romero se despide del Tottenham y adelanta su fichaje por el Atlético de Madrid

El fichaje del Cuti Romero por el Atlético de Madrid era un secreto a voces, pero el propio argentino lo ha adelantado tras un mensaje de despedida del Tottenham. Ahora sólo falta el anuncio del club español

Cristian Gabriel 'Cuti' Romero es el nuevo fichaje del Atlético de Madrid. El argentino ha pasado este viernes las pruebas médicas con el equipo madrileño y mañana será anunciado de forma oficial. Por ello, el defensa ha querido despedirse del Tottenham, su todavía actual equipo, antes de vestir la rojiblanca.

El finalista del Mundial 2026, que se quedó sin el título tras la victoria de la Selección española, ahora se convertirá en compañero de equipo de algunos jugadores que le dejaron sin la Copa del Mundo. Pero antes de ello deja un emotivo mensaje a los 'spurs', el equipo con el que ha estado compitiendo en la Premier League durante

El emotivo mensaje de despedida del Cuti Romero al Tottenham tras su fichaje por el Atlético de Madrid

El defensa argentino ha firmado un nuevo contrato con el Atlético de Madrid, por el que competirá en La Liga española por las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031. Por ello, el 'Cuti' ha querido despedirse de la que ha sido su cara durante los últimos cinco años. "Hoy me despido de un lugar que fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos" ha publicado el futbolista a través de sus redes sociales.

Un mensaje en el que la emoción por todo lo que ha construido tanto a nivel profesional como personal durante estos años han sido los claros protagonistas. "Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y lograr algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: levantar un trofeo de nuevo. Y lo hicimos" destaca el Cuti, que ha sido una de las piezas fundamentales de los 'spurs'.

"El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años. Gracias a todos en el club que compartieron este camino conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona trabajando detrás de escena: todos forman parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón" añade el argentino, muy conmovido por su marcha, pero con ganas de afrontar una nueva etapa en el Atlético de Madrid.

"Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí. Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón" concluye el defensa argentino, que ha adelantado la oficialidad de su fichaje por el Atleti.

El fichaje del Cuti Romero por el Atlético de Madrid, a punto de hacerse oficial

Una vez el propio central argentino se ha despedido del Tottenham, sólo falta la presentación oficial por parte del Atlético de Madrid, que la hará este sábado 15 de agosto. Con la llegada del Cuti Romero se refuerzan en defensa con uno de los jugadores más destacados del Mundial. Además, le levantan el fichaje al Inter de Milan.