Jeff Bezos, fundador de Amazon, se convierte en accionista del Liverpool

Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, compra parte de las acciones del Liverpool, que busca un impulso para volver a pelear por los títulos

El Liverpool es uno de los clubes históricos más destacados de la Premier League, por ello, atrae a grandes personalidades. Tanto es así que Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, ha apostado por comprar parte de las acciones del club y meterse en la Premier League de la mano de los 'Reds'.

Un consorcio empresarial llamado 1892 Holdings, del que forma parte Jeff Bezos a través de su fondo llamado K5 Sports Fund, ha llegado a un acuerdo con la compañía propietaria del equipo para adquirir una "participación minoritaria" de la propiedad del Liverpool, por un precio de 1.930 millones de euros por la compra de estas acciones, que equivale a un 30%.

Jeff Bezos entra en el accionariado del Liverpool

Fenway Sports Group es el grupo que dirige el Liverpool. Este viernes 14 de agosto han publicado un comunicado oficial confirmando que han vendido una parte del accionariado a 1892 Holdings, un consorcio en el que se encuentra uno de los fondos de Jeff Bezos, que de esta forma se hace con unas "acciones minoritarias" del club de fútbol inglés. "El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada y tomando decisiones teniendo en cuenta los intereses a largo plazo del club. Ese enfoque sigue atrayendo el interés de inversores y líderes empresariales de prestigio en todo el mundo", han sido las declaraciones de Mike Gordon, presidente de FSG, sobre esta decisión de vender el 30% de las acciones del equipo de Anfield. Una venta que supondrá unos ingresos de cerca de 2 millones de euros.

La entrada de inversores como Jeff Bezos aportará "experiencia y perspectiva" al Liverpool

El líder de 1892 Holdings, Amit Bhatia, quién gestiona el consorcio que ha comprado estas acciones del Liverpool, también se ha pronunciado sobre esta venta. "Ser recibidos como socios en un club de esta envergadura es un enorme privilegio. Realizamos esta inversión porque creemos firmemente en el Liverpool y en su directiva, y esperamos apoyar el éxito continuo del club durante los próximos años" asegura Bhatia, que apuesta por un salto de calidad del equipo inglés.

Los objetivos deportivos del Liverpool para esta temporada

El club de Anfield ha apostado por hacer múltiples cambios para la próxima temporada. El primero de ellos pasa por un nuevo entrenador, dejando la planificación del club en manos del español Andoni Iraola. Además, han completado fichajes como los de Jérémy Jacquet, Víctor Muñoz y Ronald Araújo.