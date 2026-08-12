Enes Ünal vuelve al Getafe y deja atrás su pesadilla en la Premier League

El Bournemouth autoriza el reconocimiento médico del delantero turco, que regresará en propiedad al Coliseum sin una cantidad fija y con variables ligadas a la operación

Enes Ünal está a un reconocimiento médico de volver a ser jugador del Getafe. El conjunto azulón ha alcanzado un acuerdo con el Bournemouth para el traspaso definitivo del delantero turco, que regresará al Coliseum dos años y medio después de marcharse a la Premier League.

El atacante, de 29 años, viajará a España para completar las pruebas y firmar su contrato. José Bordalás recupera así a un futbolista que conoce el club y LaLiga, aunque su llegada añade otra ficha al complicado proceso de inscripciones que afronta el Getafe antes de visitar al Alavés.

El Bournemouth acepta la fórmula del Getafe para el fichaje de Ünal

Según ha informado Fabrizio Romano, el Bournemouth ya ha dado luz verde al reconocimiento médico y a la firma del contrato. Los ingleses han aceptado las condiciones presentadas por el Getafe después de varios días negociando la fórmula de la operación.

El acuerdo se plantea como un traspaso definitivo sin una cantidad fija inicial, aunque incluye variables y condiciones que permitirían al Bournemouth recibir dinero en función del rendimiento del delantero. También se ha contemplado un porcentaje sobre una futura venta.

La estructura de la operación está relacionada con las cantidades que el club inglés todavía tenía pendientes del anterior traspaso. Ünal salió cedido al Bournemouth en febrero de 2024 y el acuerdo terminó convirtiéndose en una transferencia valorada en un paquete cercano a los 16,5 millones de euros.

Ahora, el Getafe recuperará al delantero por un desembolso mínimo después de haber ingresado una cifra considerable por su marcha. Ángel Torres cierra así una operación especialmente ventajosa en los despachos, siempre condicionada a que el turco supere unas pruebas físicas que tienen una relevancia mayor de lo habitual por su historial reciente.

Getafe y Bournemouth examinan las rodillas que frenaron a Enes Ünal

Ünal llega después de una etapa marcada por dos lesiones graves de rodilla. La primera rotura del ligamento cruzado anterior se produjo en mayo de 2023, cuando todavía defendía la camiseta azulona y atravesaba el mejor momento goleador de su carrera.

Aquel contratiempo retrasó su estreno en la temporada siguiente, pero el Bournemouth decidió apostar por él durante el mercado invernal. El turco completó inicialmente una cesión satisfactoria, con dos goles y dos asistencias en 16 partidos de Premier, y terminó firmando un contrato hasta 2028.

En enero de 2025 sufrió una segunda rotura del cruzado de la misma rodilla durante un entrenamiento. Permaneció cerca de diez meses apartado y, cuando comenzaba a recuperar continuidad, padeció una lesión muscular que volvió a interrumpir su progresión.

Durante la pasada campaña solo pudo marcar un gol en 23 apariciones de Liga, acumulando poco más de 200 minutos. Su balance completo en Inglaterra se queda en cinco tantos durante 56 encuentros de Premier League, unos números muy alejados de los que presentó durante sus mejores años en el Coliseum.

El reconocimiento médico deberá determinar su estado actual, no valorar una lesión todavía activa. Ünal terminó la temporada participando con el Bournemouth y ha trabajado durante el verano, pero el Getafe quiere conocer con precisión la respuesta de una rodilla que ya ha sufrido dos intervenciones importantes.

Bordalás recupera un goleador mientras Mayoral y Satriano esperan

El rendimiento de Enes Ünal en el Getafe explica el interés por repatriarlo. El delantero disputó 109 partidos oficiales entre 2020 y 2024, marcó 36 goles y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Su explosión llegó durante la temporada 2021/22, cuando anotó 16 tantos en LaLiga. En el curso siguiente sumó otros 14 en el campeonato y uno en la Copa del Rey. Fueron dos campañas consecutivas superando la barrera de los 15 goles entre todas las competiciones, algo especialmente valioso en un equipo construido para asegurar la permanencia.

El turco no es únicamente un rematador de área. Su capacidad para jugar de espaldas, ganar duelos a los centrales y ejecutar faltas directas encaja con el fútbol de Bordalás. También conoce las exigencias defensivas del entrenador al haber coincidido con él durante su primera temporada como azulón.

Su llegada deja una delantera con numerosas alternativas. Borja Mayoral, Juanmi, Martín Satriano y el propio Ünal competirán por minutos, aunque la configuración definitiva dependerá de las salidas que puedan producirse antes del cierre del mercado.

El Getafe recupera un perfil diferente a Mayoral, más móvil y oportunista dentro del área. Ünal puede fijar a los centrales y facilitar la llegada de los mediapuntas, una función que resultó decisiva durante su anterior etapa. La duda estará en cuánto tiempo necesita para aproximarse nuevamente a su mejor nivel físico.

Alavés y LaLiga esperan al Getafe antes del debut en Mendizorroza

Cerrar el fichaje no significa tener inmediatamente disponible al delantero. Después del reconocimiento y la firma, el Getafe deberá inscribirlo en LaLiga, un trámite especialmente significativo por la cantidad de expedientes que mantiene pendientes.

Antes de incorporar al turco, el conjunto azulón acumulaba 13 jugadores sin registrar, entre ellos David Soria, Djené Dakonam, Orel Mangala, Yvan Neyou y Martín Satriano. Cuatro pueden competir provisionalmente con ficha del filial, pero el resto necesita ocupar una plaza profesional.

La llegada de Ünal eleva la presión sobre el límite salarial y puede obligar al club a acelerar alguna salida. Bordalás necesita disponer cuanto antes de futbolistas estructurales como Soria o Djené, por lo que la dirección deportiva tendrá que ordenar sus prioridades antes de añadir al delantero a la relación definitiva.

El Getafe abrirá LaLiga este sábado, a las 19.30 horas, frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza. La presencia de Ünal dependerá de cuándo complete las pruebas, firme el contrato y pueda ser inscrito. Su escaso rodaje durante la última temporada también aconseja controlar los tiempos.

El regreso, en cualquier caso, reúne casi todos los ingredientes que buscaba el Getafe: un delantero contrastado, adaptado al campeonato, identificado con la afición y disponible mediante una operación de coste reducido. El club vendió a Enes Ünal por 16,5 millones y, dos años después, está a punto de recuperarlo casi gratis. El negocio parece redondo; ahora falta comprobar si también vuelve el goleador.