Vinculan con el Betis al joven delantero serbio Jovan Milosevic

Desde Alemania aseguran que el conjunto verdiblanco ha sondeado al ariete del Stuttgart alemán, que ha destacado en esta pretemporada, lo que quiere aprovechar el cuadro germano para sacar tajada

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, sigue trabajando con paciencia a la espera de poder concretar las dos prioridades en este mercado de verano: un pivote y un delantero centro. Para poder hacer una buena inversión en ambas posiciones sería necesario vender antes y general plusvalía, pues no es suficiente con la venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal.

Así pues, la inversión en esos dos objetivos va a depender en gran parte de lo que se pueda recaudar en la posible venta de Natan o algún otro jugador, ya que se marcharon Sofyan Amrabat en el centro del campo así como el 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu en la delantera, y de momento, no hay reemplazo para ellos.

Sin embargo, el mercado se sigue moviendo y conforme nos acercamos a las fechas finales del mismo va acelerándose y aparecen nuevos nombres, como el que llega desde Alemania. Se trata de Jovan Milosevic, delantero del Stuttgart al que el Betis sigue la pista según ha desvelado Dennis Bayer, periodista de Sky Sport.

El conjunto verdiblanco habría sondeado las condiciones de una posible operación con el club alemán quien estaría pidiendo un traspaso que ronde entre los seis y los nueve millones de euros. Además, hay otros clubes interesados después de que el Cacak haya destacado en la pretemporada con el Stuttgart marcando cuatro goles.

Una joven apuesta y muchas cesiones

Jovan Milosevic fue fichado en 2023 por el Stuttgart con apenas 18 años tras pagar 1,2 millones a la Vojvodina y ha encadenado cesiones al Saint Gallen suizo, al Partizán de Belgrado y al Werder Bremen, esta última en el pasado mercado de enero. Su mayor rendimiento se dio en Belgrado, donde firmó 19 goles en 30 partidos.

Con el Stuttgart apenas ha jugado seis partidos desde 2023 y apunta de nuevo a salir este verano, aunque el club alemán prefiere desprenderse ya definitivamente de él mediante un traspaso. En el Werder Bremen disputó 13 partidos en los que firmó tres goles y una asistencia.

Fábio Silva se aleja

Además del serbio, son varios los nombres que Manu Fajardo ha tanteado para acompañar al 'Cucho' Hernández, siendo uno de los que más gusta (y también de los más complicados por su caché) Fábio Silva, al que también siguen Deportivo de La Coruña y Villarreal, aunque ahora ha entrado con fuerza la Real Sociedad, que parece llevar la ventaja en la carrera por el deseado atacante luso.

El cuadro 'txuri urdin', como el Betis, ya intentó su fichaje el pasado verano sin éxito debido a las altas pretensiones del Borussia Dortmund, que pagó 22,5 millones de euros el pasado verano, una cifra que intentará recuperar en la medida de lo posible ya sea mediante traspaso puro o bien mediante otras fórmulas como la cesión con opción de compra, la cual sí interesaría al Betis, obviamente.

De momento, esta posibilidad no parece cercana en Heliópolis, pero también es cierto que Silva sabe que no tiene fácil ser titular en Dortmund, de ahí que vea con buenos ojos regresar a LaLiga.