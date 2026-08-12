PSG - Aston Villa: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver la Supercopa de Europa

El conjunto de Luis Enrique se mide en el día de hoy al de Unai Emery en la Supercopa de Europa, que tendrá lugar en el Red Bull Arena de Salzburgo

PSG y Aston Villa se ven las caras este miércoles en el Red Bull Arena de Salzburgo. El campeón de la UEFA Champions League y el de la UEFA Europa League de la pasada temporada se citan hoy en un duelo que medirá las fuerzas de dos de los mejores equipos de Europa actualmente. Más de 30.000 espectadores vivirán en directo un partido que servirá para comprobar cómo empiezan la temporada oficial los franceses e ingleses.

En este sentido, el partido ente el PSG y el Aston Villa deja muchas dudas en cuanto a la disponibilidad de muchos jugadores, sobre todo, los que alcanzaron la fase final del último Mundial. Jugadores como Fabián Ruiz o Dembélé han vuelto de sus vacaciones esta semana, por lo que no se espera que puedan ser de la partida para un duelo de alto nivel como el de la Supercopa de Europa, tras casi un mes estando fuera del césped.

Luis Enrique vs Unai Emery, duelo de alto voltaje

Por su parte, Unai Emery tendrá prácticamente imposible el hecho de poder situar en el once inicial a jugadores como el 'Dibu' Martínez, Ezri Konsa y Olie Watkins. Además, Amadou Onana y Johan Manzambi, el nuevo fichaje, se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones, por lo son dos bajas más para el Aston Villa. Sin embargo, el técnico español cuenta con otras alternativas en la parcela ofensiva como Alejandro Garnacho.

PSG - Aston Villa: ¿A qué hora y dónde es el partido de hoy?

El encuentro entre el PSG y el Aston Villa tendrá lugar hoy miércoles 12 de agosto a las 21:00 (hora española). El choque que enfrentará al conjunto de Luis Enrique con el de Unai Emery se disputará en el Red Bull Arena de Salzburgo, que ofrecerá un lleno para el partido que decidirá al victorioso entre el campeón de la UEFA Champions League y el de la UEFA Europa League.

El PSG, además, llega al encuentro tras solo disputar dos amistosos en pretemporada, como han sido ante el Mallorca, con una dura derrota por 3-0, y contra el Manchester United, con el que acabaron en empate. En cambio, el Aston Villa llega con más rodaje, tras una serie de partidos en los que han encadenado tres victorias y tres derrotas. Triunfos ante el Wasall, Liga 1 All Stars, Pathum y 'pinchazos' contra el Oporto, Bayern y Real Sociedad.

PSG - Aston Villa: ¿Dónde ver en directo hoy por televisión?

El PSG - Aston Villa, de la Supercopa de Europa, se podrá ver en directo a través de Movistar+ Liga de Campeones de Movistar y Orange Fútbol.

PSG - Aston Villa: ¿Cómo seguir el partido en vivo online hoy?

Además, el PSG - Aston Villa podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Red Bull Arena de Salzburgo, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Luis Enrique y el de Unai Emery, que vienen de perder contra el Bayern de Múnich.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del PSG - Aston Villa con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en Red Bull Arena de Salzburgo. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Luis Enrique y Unai Emery, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el partido correspondiente a la Supercopa de Europa.

Alineaciones probables de PSG y Aston Villa

PSG: Safonov, Boly, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Beraldo, Dro Fernández, Mbaye, Mayulu, Kvaratshkelia.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen, Buendia, Kamara, Joao Gomes, Garnacho, Guessand, Abraham.