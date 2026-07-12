Unai Emery entra en escena y le arrebata el fichaje de Manzambi al Newcastle

El centrocampista suizo del Friburgo prioriza el proyecto del Aston Villa después de que los ‘villanos’ interceptaran una operación que el Newcastle tenía pactada con el club alemán, llevándose a la gran joya del Mundial

Johan Manzambi cambia el mapa del mercado en la Premier League. Según informa Fabrizio Romano, el Aston Villa ha entrado con fuerza en la operación y está en conversaciones avanzadas para fichar al centrocampista suizo del Friburgo.

El Newcastle tenía un acuerdo con el club alemán, pero no había cerrado todavía el visto bueno del jugador. Esa brecha la ha aprovechado el Aston Villa de Unai Emery, que ya trabaja para completar una de las grandes maniobras del verano.

Johan Manzambi da un giro que rompe el mercado de la Premier League

El caso Manzambi parecía encaminado hacia St James’ Park. El Newcastle llevaba semanas trabajando en su fichaje, había llegado a un entendimiento con el Friburgo y solo le faltaba cerrar el acuerdo definitivo con el jugador y su entorno.

Pero en el mercado, mientras no hay firma, no hay fichaje. El Aston Villa aceleró este fin de semana, presentó su proyecto al futbolista y logró cambiar la dirección de una operación que parecía muy avanzada.

Romano apunta que el Newcastle está cerca de abandonar las conversaciones con el entorno de Manzambi, precisamente porque el jugador ha dado prioridad al Aston Villa. No es un detalle menor: el club de Eddie Howe tenía el acuerdo entre entidades, pero no consiguió rematar la parte más importante, la voluntad del futbolista.

Unai Emery gana peso con la Champions como argumento

La entrada del Aston Villa tiene una explicación deportiva clara. Unai Emery necesita reforzar el centro del campo con un jugador joven, físico, técnico y con margen para crecer dentro de un equipo que quiere sostenerse en la élite inglesa y europea.

Manzambi encaja en ese perfil. Puede jugar como mediocentro, interior o centrocampista de ida y vuelta. Tiene recorrido, zancada, capacidad para romper líneas y una llegada que le ha convertido en algo más que un simple organizador.

El gran argumento de los 'villanos' pasa por el proyecto. La posibilidad de competir en Champions, trabajar con Emery y tener un rol importante en una plantilla ambiciosa ha pesado en la decisión del jugador.

El Newcastle, en cambio, vuelve a sufrir un golpe en el mercado. Tras el acuerdo por Sean Steur y la salida de Sandro Tonali, el club buscaba otro centrocampista de alto impacto. Manzambi era una pieza ideal para reconstruir la medular, pero el Aston Villa se ha metido por medio en el momento justo.

El Friburgo ya había aceptado una operación cercana a los 60 millones

El Friburgo estaba preparado para una venta importante. The Guardian ya situaba al Newcastle tras Manzambi en una operación de alrededor de 51 millones de libras, unos 60 millones de euros, dentro de una reconstrucción profunda del equipo de Eddie Howe.

Manzambi no es una oportunidad menor ni un joven barato. Es uno de los grandes activos del Friburgo, tiene contrato largo y viene de una temporada en la que su nombre ha explotado entre Bundesliga, Europa League y Mundial.

Para el club alemán, la clave será mantener las condiciones económicas. Si Aston Villa iguala o mejora la estructura pactada con Newcastle, el camino quedará despejado. Si intenta rebajar demasiado el acuerdo, las negociaciones podrían alargarse o incluso romperse.

El Mundial de Suiza disparó el valor de Manzambi

La participación de Suiza en el Mundial 2026 acaba de terminar en cuartos ante Argentina, con polémica incluida, pero el torneo dejó varios nombres reforzados. Uno de ellos fue Manzambi, que llegó como una promesa de enorme proyección y salió como un futbolista preparado para el gran mercado.

El centrocampista, nacido en Ginebra y con apenas 20 años, ya era una de las grandes apariciones del Friburgo antes del torneo. En el Mundial, su impacto confirmó que no se trataba solo de una promesa de club. La selección suiza firmó su mejor recorrido en décadas y Manzambi fue parte de esa nueva generación que ha elevado el techo competitivo del equipo. Su físico, su capacidad para abarcar campo y su madurez en contextos de presión han convencido a clubes de la Premier.

Manzambi elige al Aston Villa y deja una señal a la Premier

El movimiento todavía necesita pasos formales, pero el mensaje es contundente. El Aston Villa ha entrado tarde, ha acelerado fuerte y ha convencido al jugador. El Newcastle tenía un acuerdo con el Friburgo, pero no la cerró con la parte más importante, el entorno del jugador.

Si la operación se completa, Emery sumará a uno de los centrocampistas jóvenes más deseados de Europa y los 'villanos' enviarán una señal clara a la Premier: su proyecto no va a quedarse a medio gas, quieren mejorar lo logrado el pasado curso.