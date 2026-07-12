Las nuevas normas del Mundial que justifican la expulsión de Embolo ante Argentina

El delantero suizo vio la segunda amarilla por simulación después de que el VAR corrigiera una tarjeta inicial a Paredes bajo el criterio de 'confusión de identidad' durante el Argentina 3-1 Suiza de cuatros de final

La expulsión de Breel Embolo en el Argentina 3-1 Suiza de cuartos de final del Mundial 2026 ha abierto una de las grandes polémicas arbitrales del torneo. El delantero helvético se marchó entre lágrimas después de ver la segunda amarilla en una acción que, de inicio, había castigado a Leandro Paredes.

La clave está en una de las novedades introducidas por IFAB y aplicada por FIFA en esta Copa del Mundo: el VAR puede intervenir en determinados casos de 'confusión de identidad', incluso cuando la consecuencia acaba siendo una expulsión por doble amarilla.

La jugada que cambió la eliminatoria entre Argentina y Suiza

La acción llegó en el momento más importante de una eliminatoria que acabó siendo favorable para la Albiceleste. Suiza había empatado el partido ante Argentina y empezaba a crecer en los cuartos de final. Embolo condujo en campo rival, Paredes fue al suelo para intentar robar y el delantero cayó. El árbitro portugués João Pinheiro interpretó en directo que había falta del argentino y mostró amarilla al jugador de la Albiceleste.

Hasta ahí, la jugada parecía una acción más de partido. El problema llegó después. Desde la sala VOR, el VAR revisó la acción y llamó al colegiado por un posible caso de confusión de identidad. La revisión concluyó que Paredes no había cometido la infracción sancionable, sino que Embolo había simulado la falta.

La decisión final cambió por completo el partido: se retiró la amarilla a Paredes y se mostró tarjeta a Embolo por simulación. Como el delantero suizo ya había sido amonestado antes, esa segunda amarilla se convirtió en roja y dejó a Suiza con diez jugadores.

Qué es la 'confusión de identidad' y por qué afectó a Embolo

La 'confusión de identidad' ya existía en el VAR, pero su uso era mucho más limitado. Servía, por ejemplo, para corregir una tarjeta mostrada al compañero equivocado dentro del mismo equipo. Si el árbitro amonestaba al futbolista incorrecto, el VAR podía avisar para identificar al verdadero infractor.

La novedad del Mundial 2026 amplía ese marco. Ahora el VAR también puede intervenir si el árbitro ha penalizado a un jugador de un equipo, pero la infracción disciplinaria corresponde realmente a un futbolista del rival.

Eso es lo que ocurrió en el Argentina - Suiza. La tarjeta inicial fue para Paredes por una supuesta entrada. Tras la revisión, el criterio arbitral cambió: la conducta sancionable no era la acción del argentino, sino la simulación de Embolo. Por tanto, el jugador que debía recibir la amarilla era el suizo.

El matiz es importante: el VAR no entra para revisar cualquier simulación ni cualquier falta menor. Entra porque había una tarjeta mostrada a un futbolista que, según la revisión, no era el autor de la conducta sancionable. Y, al cambiar la identidad del amonestado, la consecuencia fue enorme.

El VAR también puede revisar una segunda amarilla claramente incorrecta

La jugada de Embolo se explica por la identidad equivocada, pero no es la única novedad del VAR en este Mundial. El protocolo también permite revisar una roja derivada de una segunda amarilla claramente incorrecta.

Hasta ahora, la doble amarilla quedaba prácticamente fuera del radio de acción del videoarbitraje. Si un jugador era expulsado por una segunda amonestación, el VAR no podía intervenir salvo casos muy concretos. Ahora, con el nuevo marco, sí puede hacerlo cuando la segunda amarilla sea claramente errónea y termine provocando una roja.

Cinco segundos para sacar de banda o de puerta

Otra de las grandes novedades del Mundial 2026 está en los saques. La FIFA ha introducido una cuenta atrás visible de cinco segundos en los saques de banda y de puerta cuando el árbitro entiende que un equipo está demorando la reanudación.

Si el equipo tarda demasiado en sacar de banda y no pone el balón en juego al final de la cuenta atrás, la posesión pasa al rival. Si la demora se produce en un saque de puerta, el castigo es todavía más duro: córner para el equipo contrario.

Diez segundos en los cambios y un minuto fuera tras asistencia médica

Los cambios también tienen reloj. El jugador sustituido debe abandonar el terreno de juego en diez segundos desde que se muestra la tablilla o desde que el árbitro autoriza la sustitución. Si no lo hace, el sustituto no puede entrar hasta el primer parón posterior a un minuto de juego.

También se ha endurecido la gestión de las lesiones. Si un jugador necesita atención médica sobre el césped o provoca que el juego se detenga por una lesión, debe salir del campo y permanecer fuera durante un minuto después de que el partido se reanude.

Hay excepciones, especialmente en golpes de cabeza, conmociones, lesiones de portero o acciones de penalti. Pero el mensaje es claro: FIFA quiere evitar que las asistencias se utilicen como pausas tácticas encubiertas.

Boca tapada, protestas colectivas y árbitros con más herramientas

El Mundial 2026 también ha introducido medidas disciplinarias nuevas. La IFAB aprobó que, a criterio de la competición, un jugador pueda ver roja si se tapa la boca durante una situación de confrontación con un rival para ocultar un posible insulto discriminatorio.

Además, se contempla la expulsión para jugadores que abandonen el campo en protesta por una decisión arbitral o para oficiales que inciten a sus futbolistas a hacerlo. La intención es proteger la autoridad del árbitro y frenar conductas que puedan convertir una protesta en una amenaza al desarrollo del partido.

El paquete se completa con la opción de revisar córners claramente mal concedidos si la corrección puede hacerse de inmediato y sin retrasar el saque. Es otra ampliación del VAR, aunque con un uso mucho más limitado.

El caso Embolo muestra la consecuencia principal de este nuevo fútbol reglamentario: hay más herramientas para corregir errores, pero también más espacios para la polémica. La norma explica la expulsión, pero eso no significa que no genere un debate.