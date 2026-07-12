El vestuario de Suiza estalla tras la eliminación: "No sé qué hace este árbitro aquí, mató el partido"

La eliminación de Suiza en los cuartos de final del Mundial dejó a un vestuario caliente. Jugadores y cuerpo técnico cargaron contra el arbitraje tras la derrota ante Argentina y cuestionaron la decisión que terminó marcando el desarrollo del partido

La Selección argentina le ganó 3-1 a Suiza y se clasificó a las semifinales del Mundial. Sin embargo, durante el partido hubo una jugada que ha generado grandes polémicas y que ha estado en el punto de mira en estas horas, como es la expulsión de Embolo. Por eso tras el pitido final el entrenador y las principales figuras del equipo europeo apuntaron contra el arbitraje del portugués Joao Pinheiro.

El delantero suizo vio la tarjeta roja en la segunda mitad después de que el VAR interviniera para revisar una acción en la que, inicialmente, Leandro Paredes había sido amonestado por una supuesta falta. Tras ver las imágenes, el colegiado entendió que Embolo había simulado el contacto, retiró la amarilla al argentino y amonestó al atacante helvético, que ya estaba advertido y terminó expulsado por doble amarilla.

La decisión estuvo respaldada por una modificación del reglamento estrenada en este Mundial, aunque eso no evitó que el vestuario suizo criticara bastante.

Yakin: "No entiendo cómo una regla como esta puede debilitarnos"

El entrenador pese a haber perdido, elogió las jugadas de sus futbolistas en el terreno de juego y aseguró que su equipo había sido superior durante buena parte del encuentro. A Argentina le costó mucho meter los últimos dos goles por la buena defensa que estaban teniendo los suizos. "Viendo cómo se desarrolló el partido, fuimos superiores a nuestros rivales. Estoy orgulloso del equipo y del cuerpo técnico por cómo luchamos, incluso con diez hombres".

Sin embargo, no pudo dejar a un lado no criticar las decisiones arbitrales que tomaron con su equipo y al reglamento. "Teníamos la inercia a nuestro favor y queríamos hacer un cambio ofensivo justo antes de la expulsión. No sé quién inventó esta regla, pero no podemos cambiarla. Si le sacas tarjeta amarilla a Embolo por eso, tendrías que habérsela sacado varias veces antes por algunos de los golpes contra Breel. Al final, sin embargo, nos castigaron. No entiendo cómo una regla como esta puede debilitarnos".

Akanji: "Todo les salió bien"

El defensor Manuel Akanji también dejó clara su indignación y aseguró que el arbitraje perjudicó constantemente a Suiza.

"No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada. No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí que recibió una amarilla".

Pero pese al resultados, todos estaban contentos por como habían jugado y respaldó a su compañero por la expulsión. "Incluso con diez hombres hicimos lo que pudimos. Breel es una pieza fundamental de este equipo y lo apoyamos incondicionalmente".

Freuler también mostró su frustración

Otro de los futbolistas que habló tras el encuentro fue Remo Freuler, quien reconoció que la eliminación fue especialmente dolorosa por la manera en la que se produjo. "Es decepción y frustración. Salimos a jugar con pasión y entrega. Hasta la tarjeta roja teníamos el partido bajo control. Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este es algo que aún necesito comprender".

Con las decisiones del arbitraje se pudo marcar otro final para el encuentro. "Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho. Hicimos historia, pero hoy queríamos más".

El capitán suizo asegura que fue un "desastre"

Granit Xhaka también fue muy crítico con la actuación arbitral y aseguró que la expulsión de Embolo terminó decidiendo el encuentro. "Es un desastre. No sé qué hace este árbitro aquí. No entiendo cómo un VAR puede cambiar un partido de esta forma", disparó el capitán suizo.

Luego, el mediocampista volvió a cuestionar la aplicación de la nueva normativa y lamentó que la decisión rompiera el equilibrio del partido. "No podemos cambiar la norma, pero ha matado el partido. No lo mates. Once contra once, los teníamos".