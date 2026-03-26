La FIFA cambia el juego en el Mundial 2026: nuevas reglas en el fútbol

La FIFA ha confirmado una serie de modificaciones reglamentarias que se aplicarán en el Mundial 2026 con medidas estrictas para reducir las pérdidas de tiempo, como sanciones en los cambios, límites en los saques y nuevas funciones del VAR

El Mundial de 2026 no solo será diferente por su formato o por las sedes compartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. También lo será dentro del campo. La FIFA ha dado luz verde a un paquete de nuevas normas que afectan directamente al ritmo de juego, al comportamiento de los futbolistas y a la intervención arbitral.

El objetivo es claro: aumentar el tiempo efectivo de juego y reducir al mínimo las interrupciones. Para ello, se introducen medidas concretas que obligarán a jugadores y entrenadores a adaptarse rápidamente a un escenario mucho más controlado.

Cambios con límite de 10 segundos y sanción directa

Una de las normas que más impacto puede tener afecta a las sustituciones. A partir del Mundial, el jugador que abandone el campo tendrá un máximo de 10 segundos para hacerlo.

Si supera ese tiempo, el equipo será penalizado: el sustituto no podrá entrar inmediatamente y deberá esperar un minuto con el balón en juego. Es decir, el equipo jugará en inferioridad numérica durante ese tiempo.

Este cambio apunta directamente a una de las prácticas más habituales en los finales de partido, cuando los cambios se utilizan para perder tiempo.

Saques controlados: 5 segundos o balón para el rival

Otra de las medidas más estrictas se aplicará en las reanudaciones del juego. Los saques de banda y de portería deberán ejecutarse en un máximo de 5 segundos.

Si el árbitro detecta una demora, el castigo será inmediato. En el caso de un saque de banda, la posesión pasará al rival. Si ocurre en un saque de portería, la sanción será aún mayor: se concederá un saque de esquina al equipo contrario.

El VAR amplía su poder con las tarjetas

El sistema de videoarbitraje también gana peso en el reglamento. Por primera vez, el VAR podrá intervenir en segundas tarjetas amarillas que acaben en expulsión.

Se trata de una modificación relevante, ya que hasta ahora estas acciones quedaban fuera de revisión. Con este cambio, se busca evitar expulsiones condicionadas por errores arbitrales.

Además, el VAR podrá revisar la concesión de saques de esquina, una jugada que en muchas ocasiones ha generado polémica por decisiones incorrectas que afectan directamente al desarrollo del partido.

Un minuto fuera tras atención médica

Las nuevas normas también afectan a los jugadores que reciben asistencia médica durante el partido. Si un futbolista abandona el terreno de juego por este motivo, no podrá volver antes de un minuto.

Esta medida pretende evitar interrupciones constantes y posibles simulaciones, obligando a los equipos a gestionar mejor este tipo de situaciones.

Plantillas de 26 jugadores y lista límite el 30 de mayo

En cuanto a la composición de los equipos, la FIFA ha confirmado que las Selecciones volverán a contar con plantillas de 26 jugadores, como ya ocurrió en torneos recientes.

La fecha límite para presentar las convocatorias será el 30 de mayo, un margen que condicionará la planificación de las Selecciones en las semanas previas al torneo.

Un Mundial más rápido y controlado

El conjunto de estas normas apunta a un cambio claro en la dinámica del juego. Se reduce el margen para perder tiempo, se amplía la intervención tecnológica y se exige mayor disciplina a los futbolistas.

El Mundial de 2026 será el primer gran escenario donde se pondrán a prueba unas medidas que pueden modificar tanto el comportamiento de los equipos como la forma de ver el fútbol para los aficionados.