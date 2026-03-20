De la Fuente lanza su lista final antes del Mundial 2026: cuatro debutantes y 27 elegidos para Serbia y Egipto

La Selección española afronta su última gran prueba antes del Mundial 2026 con una convocatoria de 27 jugadores en la que Luis de la Fuente introduce novedades importantes como Joan García, Mosquera, Barrenetxea y Víctor Muñoz, en una lista que combina continuidad, talento joven y grandes ausencias

La Selección española ya tiene hoja de ruta definida para su última gran prueba antes del Mundial 2026. Luis de la Fuente ha anunciado una convocatoria de 27 jugadores para los amistosos ante Serbia y Egipto, una lista que marca tendencias claras, abre la puerta a nuevas caras y deja pistas sobre el bloque que viajará a la gran cita del verano.

España se medirá al combinado balcánico el 27 de marzo en La Cerámica y posteriormente a Egipto el 31 en el RCDE Stadium, en una doble cita que servirá como banco de pruebas definitivo antes de la lista final para el Mundial.

Cuatro debutantes y una apuesta por el futuro

La gran novedad de la convocatoria está en los nombres propios que debutan con la absoluta. Joan García, Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz entran por primera vez en la lista, reflejando la apuesta del seleccionador por rejuvenecer el grupo sin perder competitividad.

Especial atención genera el caso de Joan García, incluido en una convocatoria con cuatro porteros, algo poco habitual. Esta decisión apunta directamente a la evaluación final de cara al Mundial, donde solo tres guardametas tendrán plaza.

También destaca la presencia de Víctor Muñoz, que entra en la lista en sustitución de Nico Williams, baja por molestias físicas, consolidando así su crecimiento en el panorama nacional, tras grandes meses con Osasuna.

Serbia y Egipto, dos pruebas de nivel

Los amistosos no serán simples trámites. Serbia, dirigida por Veljko Paunović, será el primer rival en un duelo con antecedentes favorables para España, que suma dos victorias y un empate en sus enfrentamientos previos.

Egipto, por su parte, supondrá un reto distinto. El equipo africano, liderado por Hossam Hassan, pondrá a prueba la capacidad de adaptación del conjunto español en un contexto competitivo diferente. Solo existe un precedente entre ambos equipos, con victoria española en 2006.

Una convocatoria marcada por los amistosos

La lista llega en un escenario condicionado por la cancelación de la Finalissima ante Argentina, prevista inicialmente para este mismo parón internacional. La imposibilidad de encontrar una fecha viable obligó a reorganizar el calendario y cerrar estos dos amistosos en el último momento.

Este cambio ha transformado la ventana en una oportunidad para probar variantes y ajustar detalles, algo que el seleccionador ha querido aprovechar con una convocatoria amplia y abierta.

La lista completa de España

Luis de la Fuente ha citado a los siguientes 27 jugadores:

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro, Joan García.

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella, Mosquera.

Centrocampistas: Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Carlos Soler, Fermín.

Delanteros: Barrenetxea, Álex Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Oyarzabal, Borja Iglesias, Yeremi Pino, Ferran Torres.