España presenta su nueva camiseta para el Mundial 2026 y anuncia que jugará ante Egipto en el RCDE Stadium

La Selección española combina estreno y planificación en su hoja de ruta hacia el Mundial 2026: la nueva segunda equipación verá la luz ante Serbia y, además, la RFEF ha confirmado un segundo amistoso frente a Egipto, que se disputará en el RCDE Stadium de Cornellà

La Selección española sigue dando pasos firmes en su preparación para el Mundial 2026 y lo hace con dos novedades de peso: la presentación de su nueva segunda equipación y la confirmación de un nuevo amistoso ante Egipto en el RCDE Stadium. Dos movimientos que combinan imagen, planificación deportiva y conexión con la afición.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente estrenará la nueva camiseta el próximo 27 de marzo ante Serbia, pero también aprovechará esta ventana internacional para medirse a Egipto en un duelo que se disputará en Cornellà, ampliando así su preparación antes de la gran cita mundialista.

Una camiseta que une fútbol y cultura

La nueva segunda equipación de España apuesta por un concepto diferencial, alejándose de los diseños convencionales para abrazar una fuerte carga cultural. La base en blanco roto evoca el papel antiguo, mientras que los gráficos en tono pirita recuerdan a los manuscritos clásicos de la tradición literaria española.

Desde la Real Federación Española de Fútbol explicaron que “el diseño toma como referencia la rica tradición literaria del país”, una declaración de intenciones que convierte la camiseta en algo más que una prenda deportiva.

Los detalles en dorado y burdeos en mangas y cuello refuerzan esa identidad visual, mientras que la inscripción “ESPAÑA” en la parte trasera, con protagonismo para la Ñ, simboliza el idioma y la herencia cultural.

Un diseño global con identidad propia

La equipación forma parte de una colección internacional de Adidas que incluye a 25 Selecciones. Todas ellas reinterpretan elementos clásicos de los Mundiales desde un enfoque moderno, combinando estética y funcionalidad.

Uno de los elementos más destacados es el regreso del icónico trébol de la marca a una Copa del Mundo, algo que no ocurría desde hace 36 años. Este detalle refuerza la idea de que la camiseta trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo cultural.

Además, la prenda incorpora tecnología y tejidos avanzados que permiten mejorar la transpiración y el rendimiento en condiciones de calor extremo, pensando en el exigente contexto de un Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Egipto, nuevo test en Cornellà

Más allá del diseño, la planificación deportiva también ha dado un paso importante con la confirmación del amistoso ante Egipto. El encuentro se disputará en el RCDE Stadium, en Cornellà-El Prat, y supondrá el segundo compromiso de esta ventana internacional.

La RFEF logró cerrar este partido tras varias dificultades logísticas, encontrando finalmente un rival competitivo como la Selección egipcia, una de las más laureadas de África y reciente cuarta clasificada en la Copa Africana.

Este duelo permitirá a Luis de la Fuente seguir ajustando piezas y probar variantes de cara a la lista definitiva para el Mundial, en una fase en la que cada decisión empieza a ser determinante.

Una preparación que entra en su fase decisiva

España afronta este tramo con el objetivo de consolidar un bloque competitivo que le permita aspirar a todo en el Mundial. El amistoso ante Serbia servirá como primer test, mientras que el choque frente a Egipto ofrecerá un escenario distinto, con exigencias tácticas diferentes.

El cuerpo técnico quiere aprovechar al máximo esta ventana para evaluar tanto a los jugadores consolidados como a aquellos que buscan hacerse un hueco en la convocatoria final.