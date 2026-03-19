Irán anuncia su participación en el Mundial 2026 mientras la Selección femenina regresa a casa

La Selección de Irán, liderada por Mahdi Taj, prepara el Mundial de 2026 con una concentración en Turquía y partidos amistosos, mientras intenta evitar jugar en Estados Unidos por el contexto político. La situación del fútbol femenino añade aún más tensión al escenario del país, cuando las jugadoras regresan a casa

La Selección de Irán ha confirmado su participación en el próximo Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, aunque lo hará en un contexto marcado por la tensión política internacional. Tras semanas de incertidumbre provocadas por el conflicto en Oriente Medio, la federación ha decidido seguir adelante con su planificación deportiva, separando el ámbito futbolístico de la situación geopolítica.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mahdi Taj, fue claro al explicar la postura del país. “Nos estamos preparando para participar en la Copa del Mundo. Boicoteamos a Estados Unidos, pero no boicoteamos el Mundial”, aseguró, dejando patente que la Selección competirá con normalidad pese al rechazo institucional hacia uno de los países organizadores.

Preparación en Turquía antes del torneo

La hoja de ruta del combinado iraní ya está definida en su fase inicial, con una concentración prevista en Turquía que servirá para afinar la preparación antes del campeonato. Durante esa estancia, el equipo disputará varios encuentros amistosos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a una cita que exigirá el máximo rendimiento competitivo.

Aunque todavía no se han confirmado los rivales de esos partidos, la intención de la federación es medir el nivel del equipo ante selecciones exigentes que permitan ajustar el sistema de juego y consolidar automatismos en un grupo que afronta un desafío de gran magnitud.

La petición de jugar en México

Uno de los aspectos más relevantes de la planificación iraní es la solicitud para modificar la sede de sus partidos en la fase de grupos. Inicialmente, el calendario establece que Irán dispute sus encuentros en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle, donde debe enfrentarse a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Sin embargo, la federación está negociando para que estos partidos se trasladen a México, evitando así competir en territorio estadounidense en el actual contexto político. Esta petición, si se aprueba, supondría un cambio significativo en la logística del equipo y en la organización del grupo.

Un contexto político que condiciona decisiones

La situación actual no puede entenderse sin tener en cuenta los acontecimientos recientes en Oriente Medio. La escalada del conflicto, tras la intervención militar de Estados Unidos e Israel y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, generó un escenario de gran incertidumbre en torno a la participación del país en el Mundial.

Durante ese periodo, desde Teherán se llegó a plantear la posibilidad de no acudir al torneo, aunque finalmente se optó por mantener la presencia en la competición. Esta decisión refleja un intento de diferenciar la dimensión deportiva de las tensiones políticas, aunque estas siguen influyendo en determinadas decisiones estratégicas.

La polémica en torno a la Selección femenina

El fútbol femenino iraní también ha estado en el foco mediático por la situación de su Selección femenina tras la Copa Asiática disputada en Australia. Varias jugadoras solicitaron asilo durante el torneo, lo que generó un debate internacional sobre las condiciones del deporte en el país.

Según distintas informaciones, siete integrantes del equipo recibieron inicialmente visados humanitarios para permanecer en Australia, aunque algunas de ellas decidieron finalmente retirarlos. Ahora, el equipo se encuentra en Irán tras cruzar la frontera terrestre desde Turquía, en un proceso que ha sido seguido con atención por medios de todo el mundo.

Preocupación internacional por la seguridad de las jugadoras

La situación ha despertado preocupación en el ámbito deportivo internacional, especialmente tras las declaraciones del judoca Saeid Mollaei. El deportista, que abandonó Irán en el pasado, expresó dudas sobre la seguridad de las futbolistas tras su regreso, señalando que podrían enfrentarse a consecuencias por su comportamiento durante el torneo.

En su intervención, Mollaei destacó la valentía de las jugadoras, a las que definió como un ejemplo por haber actuado conforme a sus convicciones. Sus palabras han añadido presión mediática a un caso que ya estaba rodeado de sensibilidad política y social.

La versión oficial de la federación

Desde la federación iraní, el mensaje ha sido completamente distinto, centrado en la defensa de la imagen del equipo y del país. Mahdi Taj elogió el comportamiento de las futbolistas y aseguró que su regreso representa un motivo de orgullo nacional, subrayando que el grupo ha respondido con firmeza ante las críticas externas.

Estas declaraciones reflejan el contraste entre la narrativa institucional y las preocupaciones expresadas desde otros ámbitos del deporte internacional, lo que evidencia la complejidad del contexto en el que se mueve actualmente el fútbol iraní.

Un Mundial marcado por factores extradeportivos

La participación de Irán en el Mundial de 2026 estará inevitablemente condicionada por factores que van más allá del terreno de juego. La combinación de tensiones políticas, decisiones logísticas y situaciones sociales convierte su presencia en el torneo en uno de los focos de atención del campeonato.

Mientras tanto, el equipo continúa con su preparación deportiva, consciente de que deberá competir al máximo nivel en un escenario en el que cada detalle contará. El desafío será doble: rendir en el campo y gestionar un contexto que trasciende el fútbol.