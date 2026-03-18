La selección española cambia de hoja de ruta y busca rival, con Egipto como perjudicado

Desde la Federación Egipcia de Fútbol apuntan que la RFEF ha cancelado el duelo por motivos burocráticos

Una vez cancelada la 'Finalissima' que iba a disputar entre España y Argentina, en la RFEF se pusieron manos a la obra para organizar dos amistosos con el fin de aprovechar lo mejor posible el parón liguero que habían planificado a estas alturas de la temporadas y, así, hacer más probaturas de cara al Mundial de este verano. Y tras una serie de gestiones se confirmaron hace unos días dos amistosos: ante Serbia y frente a Egipto, ambos en territorio español.

Pues bien, según la Federación Egipcia de Fútbol, España se habría echado atrás y el partido podría caerse. Dicho organismo recuerda que fue la RFEF la que mandó una carta a la egipcia para concretar esta cita y, ahora, tras aceptar y publicarse este partido, ahora habría sido de nuevo la Federación Española la que habría decidido dar marcha atrás por motivos burocráticos.

Desde El Cairo se afirma que no se han podido asegurar los trámites para que la expedición de la selección egipcia acceda a nuestro país. Así la cosas, la RFEF vuelve a la casilla de salida para este segundo amistoso que estaba perfilado ante Egipto en el campo del Espanyol. Los egipcios limitarán su ventana al partido del 27 de marzo, ante Arabia Saudí en Jeddah.

Argentina ya tiene sustituto de España

El partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Guatemala programado para el próximo 31 de marzo se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, la Bombonera, del Club Atlético Boca Juniors, según informó este miércoles la selección albiceleste.

La sede del encuentro fue confirmada por la cuenta oficial de la selección argentina en X, con una foto del capitán del equipo, Lionel Messi, sobre el estadio 'xeneize' y el siguiente mensaje: "Selección mayor, estadio confirmado".

El partido contra el combinado centroamericano surgió en reemplazo de la 'Finalissima' que iba a enfrentar a Argentina con España, cancelada el pasado domingo.