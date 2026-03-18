Joan García y Eric García hacen saltar las alarmas en el Barcelona y posponen el debate en la selección española

El meta y el defensor se retiraron lesionados en la goleada azulgrana ante el Newcastle en los octavos de Champions. A la espera de las pruebas médicas, se da por hecho que ninguno de ellos estará este viernes en la convocatoria de Luis de la Fuente, aunque estaban en las quinielas como posibles novedades

El Barcelona se dio un festín ante el Newcastle y selló de forma brillante su pase a los cuartos de final de la Champions, desatando la locura en el Camp Nou, donde se viene mostrando intratable desde su regreso. Pero la fiesta no fue completa. En el minuto 81, con 7-2 ya en el marcador, Joan García atajó un disparo lejano del cuadro inglés y enseguida notó unas molestias en el gemelo izquierdo que le hicieron pedir el cambio, saliendo Szczęsny en su lugar.

Saltaban las alarmas en el conjunto azulgrana, que a la espera de las pruebas médicas a las que el meta será sometido en las próximas horas podría perder a su indiscutible meta titular en los próximos partidos. De momento, se le puede considerar duda para recibir el próximo domingo al Rayo Vallecano, siendo la buena noticia que aún restan tres semanas para la ida de los cuartos de la Champions, que tendrá lugar el 7 u 8 de abril.

Joan García tenía opciones de estrenarse con España: la portería está clara

Pero, además, la lesión de Joan García, que se marchó con rostro serio, le borra de la lista de candidatos para la convocatoria que Luis de la Fuente ofrecerá este viernes para el amistoso ante Serbia que suplirá a la cancelada 'Finalissima' frente a Argentina, estando también en el aire el segundo de los bolos programados frente a Egipto.

Una vez más, el meta catalán estaba en las quinielas de cara a la última citación previa al Mundial, pero no habrá debate. Unai Simón y David Raya son intocables para el seleccionador y la rendija que se le abría al cancerbero azulgrana era el sitio de Álex Remiro, que seguirá por tanto entre los elegidos y muy posiblemente mantendrá su rol de tercer portero en el campeonato del próximo verano.

No es la primera lesión que sufre esta temporada Joan García, que ve posponerse así su primera llamada por la selección absoluta. A finales de septiembre ya padeció una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que le mantuvo nueve partidos alejados de los terrenos de juego, llegándole la oportunidad a Szczęsny, que volverá a gozar de ella.

Eric García había hecho méritos para volver a la 'Roja': dudas en la defensa

Además, en la fiesta del Barça también hubo que lamentar en la primera mitad la lesión de Eric García. En su caso, el defensor solo aguantó 20 minutos sobre el campo, siendo relevado por Araujo. Tras ser reservado en los dos últimos partidos por una sobrecarga, Hansi Flick le había devuelto la titularidad como lateral diestro, pero el catalán volvió a resentirse y se someterá igualmente a pruebas en las próximas horas para conocer el alcance real.

En su caso, Eric García también venía sonando como una de las posibles novedades De la Fuente para la zaga de la selección, pero para actuar como central, dadas las dudas que le ofrecen el madridista Dean Huijsen, Le Normand, que no es titular en el Atlético de Madrid, o Dani Vivian.