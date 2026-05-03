Las cuentas para ser campeón de Liga se pueden acabar en el Clásico

No falló el Real Madrid, que venció al Espanyol con un doblete de Vinicius y vuelve a dejar la ventaja azulgrana en once puntos a falta de doce; el duelo entre ambos del próximo domingo puede ser definitivo o dar vida al cuadro blanco...

El alirón del título de Liga del FC Barcelona tendrá que esperar, al menos hasta el próximo domingo, nada más y nada menos que en el Clásico ante el Real Madrid. Y es que el conjunto blanco, que esta noche podía hacer campeón de Liga al Barcelona si perdía o empataba ante el Espanyol en el RCDE Stadium, acabó ganando con dos goles de Vinicius en la segunda parte.

Así, Barcelona y Real Madrid siguen distanciados por once puntos en el primer y segundo lugar de la clasificación respectivamente, pero el margen para los de Álvaro Arbeloa cada vez es menor y en la próxima jornada el Barcelona ya depende de sí mismo para ser campeón, pero también depende de sí mismo el Real Madrid para retrasarlo una jornada más, ya que ambos se enfrentan el próximo domingo a las 21:00 horas en el Camp Nou.

¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón de Liga?

Pues muy fácil, puntuar en el Clásico. Con 11 puntos de ventaja, todo lo que sea sumar para los hombres de Hansi Flick significaría ganar el título de Liga, pues empatando mantendrían la distancia de once puntos y ya tan solo quedarían en juego nueve, y si ganan pues más distancia todavía, 14 a falta de nueve.

Por ello, al Real Madrid tan solo le vale ganar una jornada más, para retrasar la celebración del título azulgrana, pues de ganar en el Camp Nou todavía tendrían un estrecho margen de ocho puntos con nueve por disputarse.

En este sentido, tras el Clásico, el Barcelona visita al Alavés en Mendizorroza el miércoles 13 de mayo, donde también le valdría con puntuar si perdiera el duelo ante el Madrid, para ser campeón de Liga, dejando el duelo de los de Arbeloa frente al Real Oviedo en el Santiago Bernabéu en un mero trámite. De esta forma, será el Clásico entre Barcelona y Real Madrid de la próxima jornada.

Vinicius retrasa el alirón del Barça

Los dos goles de Vinicius Júnior y la victoria del Real Madrid contra el Espanyol han evitado así el alirón este domingo del Barcelona, pendiente de un punto en el ‘Clásico’ del próximo domingo en el Camp Nou, tras una jornada que sitúa al Oviedo a un paso de Segunda División, alivia al Rayo Vallecano y aguarda la reacción del Sevilla.

El Barcelona aún no es campeón. Todavía mantiene sus once puntos de ventaja con doce por disputarse, después de su triunfo del sábado por 1-2 ante Osasuna, pero la certeza matemática del segundo título de LaLiga EA Sports en dos años de Hansi Flick exigía el tropiezo del Real Madrid, que se resistió a la realidad con el liderazgo de Vinicius.

Ahora queda el 'Clásico', donde al Barcelona le basta con no perder ante el conjunto blanco, que tan solo suma dos victorias en las últimas cinco jornadas del campeonato.