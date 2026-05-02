Alessio Lisci reivindica el esfuerzo y dispara: "Ellos han acabado perdiendo tiempo"

El entrenador de Osasuna analizó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, la derrota ante el Barcelona, pese al gol final de Raúl García de Haro, que deja al conjunto navarro en la décima posición de LaLiga con 42 puntos, a la espera de que acabe la jornada

Osasuna cayó derrotado en la visita del Barcelona a El Sadar. Los de Alessio Lisci volvieron a tropezar, en este caso, ante el líder de LaLiga EA Sports, lo que podría hacer que su posición actual en la clasificación varíe al término de la jornada. Pese al tanto de Raúl García de Haro, los locales no pudieron conseguir al menos el gol del empate.

De esta manera, Alessio Lisci compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la derrota frente al Barcelona, además de destacar esos 42 puntos que Osasuna mantiene actualmente en la tabla.

Alessio Lisci: "Es muy difícil dejar la portería a cero contra el Barça"

En este sentido, Alessio Lisci, tras la derrota ante el Barcelona, ha explicado que "al final hemos tenido nuestras ocasiones, sobre todo en la primera parte. Bueno, aún así, en la segunda, Rubén tiene una muy clara en el segundo palo. Y, bueno, las tienes que meter, porque luego es muy difícil dejar la portería a cero contra el Barça. Aun así, hemos hecho, a nivel defensivo, un gran partido".

Además, el entrenador de Osasuna lamenta las ocasiones falladas: "Si hubiéramos metido, seguramente nos hubiéramos llevado algo. Pero, bueno, es el fútbol, hay que estar acertado. También es difícil, es un equipo que ha ganado prácticamente todo. Y, cuando no ha ganado, ha merecido ganar, porque han perdido partidos ellos haciendo partidos mucho mejores que el de hoy. Y nada, hay que aceptarlo".

Alessio Lisci lanza un dardo al Barcelona

Alessio Lisci afirmó la lucha de Osasuna por competir hasta el final: "Creo que esa es la forma: dándolo todo. Me ha faltado solo después del gol de ellos. No hemos estado bien, el segundo gol era... Tenemos que estar más metidos, ¿sabes? Es como sensación. Pero, por lo demás, así es como hay que acabar: apretando, estando ahí. Ellos han acabado perdiendo tiempo, el Barça".

En este sentido, Alessio Lisci ha añadido que el conjunto de Hansi Flick es "un Barça que venía con máxima motivación, porque lo habéis visto en el campo. Ellos querían ganar sí o sí hoy. Y, bueno, creo que hemos hecho un buen partido, que sigue en la línea que tenemos desde diciembre. Pero queremos puntuar, entonces no nos podemos ir contentos, obviamente".

Alessio Lisci señala la acción decisiva: "Defendimos bien, pero un desajuste y el Barça te castiga"

Por otra parte, Alessio Lisci, que perdió a Victor Muñoz por lesión, ha hablado de la jugada del gol de Lewandowski: "Era una jugada que habíamos trabajado, porque al final les dejamos el juego por fuera. Porque ellos, cuando se meten dentro, son muy difíciles de defender. Y este centro lateral, tanto a pierna natural como cambiada, es lo que más hemos trabajado a nivel defensivo. Y hasta ahí lo hemos defendido muy bien. Creo que ahí hay un desajuste de interpretación en la defensa".

Por ello, Hansi Flick destaca que tienen que "ser más agresivos para evitar el centro. A partir de ahí, es lo que siempre digo: el centro de Rashford es perfecto, el timing de Lewandowski es perfecto. Y es lo que te decía antes: dejar la portería a cero contra el Barça es muy difícil por eso. Porque al final tienen tantos y tan buenos que, por mucho que tú defiendas bien, las van a tener".

Alessio Lisci destaca el "sabor amargo" de la derrota ante el Barcelona

Por último, Alessio Lisci se refirió al apoyo de la afición durante el partido en El Sadar: "No sé, cada uno tendrá su pensamiento. Yo creo que la gente puede estarlo. Pero, repito, todos nos vamos con un sabor amargo porque creo que hemos merecido puntuar y queríamos puntuar. Incluso ganar, queríamos" .

Sin embargo, Alessio Lisci concluyó su comparecencia en rueda de prensa destacando el sentimiento del equipo tras el tropiezo ante el Barcelona, pese a seguir en la décima posición de la tabla LaLiga: "No sé si hemos merecido ganar, no creo que hayamos merecido ganar, pero hemos querido puntuar así. Hemos entrado al campo a querer ganar. Más allá de la buena imagen que hemos dado un día más, estamos enfadados, no con nadie, sino cabreados, más que enfadados, por no haber podido puntuar".