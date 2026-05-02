Raphinha vuelve en el momento más oportuno

Hansi Flick recupera a Raphinha y Marc Bernal, que vuelven a la lista de convocados tras recibir el alta médica; ambos podrían tener minutos en la segunda parte ante Osasuna

Buenas noticias para Hansi Flick. El técnico del FC Barcelona recupera para el partido de este sábado frente a Osasuna a dos hombres importantes como son Raphinha y Marc Bernal. Las bajas de ambos, especialmente la del brasileño, han lastrado el rendimiento de los catalanes en el decisivo tramo de la temporada.

En el caso de Raphinha, el atacante se lesionó a finales de marzo en un amistoso de Brasil ante Francia en Estados Unidos donde se rompió el isquiotibial derecho, su cuarta lesión muscular de la temporada, que le impidió estar ya presente en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, Marc Bernal ha estado de baja en torno a un mes a causa de un esguince en el tobillo izquierdo. El canterano, una de las revelaciones del curso para el Barça, también se perdió partidos importantes en el desenlace de la temporada.

La lista de convocados del Barcelona ante Osasuna

De esta forma, después de que tanto Raphinha como Bernal hayan recibido esta misma mañana el alta médica, ambos han sido incluidos en la lista de convocados para el partido de esta noche, para el que son baja Lamine Yamal y Andreas Christensen, por lesión, y Jules Koundé, en este caso por sanción. Además del brasileño y del catalán, vuelve también Eric Garcia, que no jugó por sanción ante el Getafe.

La convocatoria es la siguiente:

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric y Xavi Espart.

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, de Jong y Bernal.

Delanteros: Roony, Ferran, Lewandowski, Raphinha y Rashford.

Raphinha y Bernal, desde el banquillo

Pese a todo, no se espera que ni el brasileño ni el canterano vayan a entrar directamente al once titular, sobre todo en el caso de Raphinha, después de tanto tiempo de inactividad. Lo lógico sería que ambos pudieran tener sus primeros minutos ya en la segunda parte.

Quien si apunta al once es Eric Garcia, sobre todo por la baja de Jules Koundé por sanción. Su polivalencia le permite tener opciones en el lateral diestro o incluso como acompañante de Pedri en la medular.

En esa posición, Flick también podría contar con Frenkie de Jong, ya recuperado de sus problemas físicos, o incluso Gavi, que ha contado para el alemán en los últimos partidos. Arriba Roony es el sustituto natural de Lamine Yamal, Dani Olmo tiene muchos números de jugar como mediapunta, en un once con Fermín por la izquierda y la referencia de Lewandowski o Ferran arriba.