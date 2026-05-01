Flick despeja las dudas sobre Lamine Yamal y el Mundial 2026: "Creo que le veremos"
El entrenador del FC Barcelona ha desvelado, en la rueda de prensa previa al partido contra CA Osasuna, que el extremo está evolucionando bien de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que todo apunta a que podrá jugar el Mundial 2026 con la Selección Española siempre y cuando no haya algún contratiempo
Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha desvelado que la recuperación de Lamine Yamal va a por buen camino y que el extremo estará en el Mundial 2026 con la Selección Española si no hay problemas en las últimas semanas. El técnico alemán ha dado la rueda de prensa previa al partido contra CA Osasuna en un momento en el que el club catalán está acariciando ser campeón de LaLiga.
- Lamine Yamal evoluciona bien y apunta a estar en el Mundial 2026
Estamos en contacto con ellos, sí, creo que sí. Es importante que yo también lo esté. Él está en contacto con el entrenador y va evolucionando bien. Evoluciona bien. Yo creo que le veremos en la Copa del Mundo. Tiene tiempo, tiene más tiempo para poder recuperarse, estar de vuelta, y es lo que él quiere y seguro que estará.
El partido contra Osasuna y la opción de ganar LaLiga
- Flick sólo piensa en ganarle a Osasuna
Solo tenemos este partido en la cabeza y, por eso, para mí es importante ganar este partido. Vamos a jugar contra un equipo con mucha experiencia, un equipo experimentado, con un gran delantero, Budimir, que está haciendo muy bien las cosas, y contra un equipo que sabe cómo salir con balón. Va a ser difícil. Además, los aficionados y el entorno allí son fantásticos, así que para nosotros es importante jugar al mismo nivel que jugamos contra el Getafe. Defendimos muy bien como equipo, como unidad, pero también, en el aspecto ofensivo, utilizamos los espacios que nos dejaron, y espero ver lo mismo mañana. Nos centramos en el partido de mañana. No quiero hablar sobre otros partidos que hay que jugar todavía. No quiero hacerlo.
- Es consciente de que el FC Barcelona puede ser campeón de LaLiga
Primero hay que ganar este partido, y eso significa que habremos hecho bien nuestro trabajo. Eso es lo que quiero ver del equipo, y nada más. Nos centramos únicamente en este partido.
Flick analiza a Raphinha, el futuro de Lewandowski y la posibilidad de alcanzar 100 puntos
- Raphinha está de vuelta
Es uno de esos jugadores que siempre da el cien por cien en el terreno de juego, en la sesión de entrenamiento. Es así. Su mentalidad y su actitud siempre son las mismas: dar el cien por cien, darlo todo. Pero para nosotros es importante que esté de vuelta. También viajará con nosotros y ya veremos qué ocurre mañana. Pero, al final, para el equipo es fantástico tenerlo de vuelta, porque es uno de nuestros capitanes, una persona positiva, alguien que nos puede aportar esto que necesitamos.
- La continuidad de Lewandowski en el FC Barcelona, en el aire
En el caso de cada jugador, nos centramos en los cinco partidos que quedan esta temporada. Y, cuando acabemos, hablaremos todos y veremos qué ocurre.
- La opción de sumar 100 puntos en LaLiga
Nos centramos en el siguiente partido. Obviamente, queremos ganar cada partido que queda hasta final de temporada. No se me dan muy bien los números, pero lo que yo digo es que sería perfecto si podemos ganar cada partido que nos queda, aunque tenemos rivales duros. Nuestro trabajo es jugar al mejor nivel en cada partido, aprender de los errores del partido anterior de cara al partido siguiente y en los entrenamientos. Esta es nuestra filosofía, nuestra actitud, nuestra mentalidad. Y lo que estoy viendo hoy por hoy es algo que me gusta. Estoy muy contento. Veo en los entrenamientos que hay una atmósfera, un entorno positivo, y los jugadores están plenamente centrados. Es una situación muy buena actualmente.