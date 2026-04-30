El Barcelona se apunta otro objetivo en el Betis para el próximo mercado de fichajes: Abde y Natan, en la agenda de Deco

El club azulgrana tiene pensado reforzar los puestos de delantero, central zurdo y extremo para la misma banda; pero le han pedido mucho dinero por las primeras opciones de Deco y ha dirigido su mirada hacia Heliópolis por partida doble, esperando que las buenas relaciones institucionales deparen una rebaja

El FC Barcelona tiene en el Real Betis a su principal caladero para reforzar la plantilla de Hansi Flick a bajo coste. O eso es lo que dicen en la Ciudad Condal pues, claro está, en la capital andaluza seguro que no piensan lo mismo debido a esa necesidad de buscar una gran plusvalía cada verano. Los verdiblancos necesitan ingresar; pero no tanto como para malvender a dos de los mejores futbolistas de su plantilla. Y es que Deco ya no sólo tiene apuntado el nombre de Ez Abde, el director deportivo culé ahora también estaría preparando el terreno para intentar hacerse con los servicios de Natan de Souza.

Abde y Natan, alternativas del Barça a Rashford y Bastoni

Las dos grandes prioridades para el Barça de la 2026/2027 están en reforzar el puesto de extremo zurdo y también el del costado izquierdo del eje defensivo, donde a Flick le ha salvado el gran rendimiento que le ha dado Gerard Martín, lateral reubicado con éxito por el técnico germano. No obstante, no quiere (o no puede, más bien) gastar todo lo que le gustaría. Es el argumento que vienen remarcando desde la prensa catalán con Abde (aún poseen el 20% de sus derechos), entendiendo que saldría más económico que pagar los 30 millones de euros que el Manchester United exige por el traspaso definitivo del cedido Marcus Rashford. Con Natan, tal y como explica una información publicada este jueves por Mundo Deportivo, es más de lo mismo.

El fichaje ideal consensuado por Flick y Deco sería el de Alessandro Bastoni, pero el internacional italiano es una pieza esencial en el FC Inter de Milán, que no negocia un traspaso por menos de 70 millones de euros. La cantidad es totalmente prohibitiva para el club culé, que siempre según la mencionada noticia ve con muy buenos ojos el ofrecimiento de Natan de Souza que ha recibido recientemente. No es un dato baladí el hecho de que su agencia de representación sea la misma que la que se encargo de llevar a Vitor Roque al Camp Nou, luego cederlo al Betis y entre medias ser traspasado al Palmeiras. La consigna es no gastar demasiado en el extremo y en el central para dejar todos los recursos en un '9' de garantías que siente a Robert Lewandowski o Ferran Torres.

El Betis no va a regalar a sus mejores activos: el Barcelona tendrá que rascarse el bolsillo

No obstante, el Betis difícilmente va a regalar a un zaguero irrompible, que casi nunca se lesiona, como prueba el dato de sus 93 partidos oficiales con la camiseta de las Trece Barras en sólo dos cursos; que es fuerte físicamente, que domina el juego directo, que tiene una salida de balón bastante aseada y que sólo tiene 25 años. Encaja a la perfección en el perfil; pero cabe recordar que, ya el verano pasado, Manu Fajardo tuvo varias oportunidades de ingresar plusvalías por Natan, llegando a manejar ofertas por bastante más del doble de esos 9 millones de euros invertidos en la opción de compra pactada con el SSC Napoli tras su cesión en la 24/25.

Como viene relatando ESTADIO Deportivo, el Betis ha tasado al central brasileño en 35-40 millones de euros y no estaría dispuesto a rebajar mucho ese precio; sobre todo teniendo en cuenta que hay otros clubes interesados en Italia -la Juventus suena con fuerza- o Inglaterra. Sobre todo si el equipo se acaba metiendo en Champions League a través de la quinta plaza. Lo mismo pasa con Abde, que también es otro de los firmes candidatos a ser vendido y que manejó propuestas el curso pasado que, si bien no llegaban, sí se acercaban considerablemente a lo que el Barça no quiere pagar por Rashford. El verano va a ser largo.