El Betis tiene una deuda con La Cartuja y pretende saldarla este mismo domingo

El equipo verdiblanco afrontará tres de las cinco partidos que le restan a la 2025/2026 en su casa y ante su gente, que no le ve ganar en LaLiga EA Sports desde hace justo dos meses

El Real Betis tiene una enorme deuda con su afición y no quiere que pase de este domingo sin haberla saldado. El Real Oviedo, colista en la clasificación, visitará La Cartuja en un choque correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports y el conjunto verdiblanco no contempla otro escenario que no sea el de acabar de una vez por todas con una racha de dos meses sin conocer el triunfo como local en la máxima categoría nacional. En concreto, los miles de asistentes al otrora Estadio Olímpico de Sevilla no celebran una victoria de su equipo desde que el ya lejano 1 de febrero venció en un duelo contra el Valencia CF.

Ese 2-1 ante el Valencia CF suponía el quinto triunfo consecutivo en casa enlazado por un Real Betis que venía de imponerse al Feyenoord de Rotterdam (2-1), al Villarreal CF (2-0), al Elche CF (2-1) y al Getafe CF (4-0) después de haber perdido por 3-5 contra el FC Barcelona en un duelo liguero disputado el 6 de diciembre de 2025. Ésa era la tercera derrota en casa de toda la temporada 2025/2026, después del 0-2 contra el Atlético de Madrid el 27 de octubre y del 1-2 contra el Athletic Club del 31 de agosto.

Dicho de otro modo, los de Pellegrini arrancaron al mes de febrero con un saldo de 16 encuentros en La Cartuja de los que había ganado 11, empatado dos y perdido sólo tres. Entre el 2 de febrero y este 30 de abril, sólo ha vencido en un encuentro de ocho ante su gente. Fue el 4-0 al Panathinaikos griego con el que remontó en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. Luego, además de sumar sólo cinco puntos de 15 (con cinco empates) en LaLiga, ha vivido en su casa las decepciones de caer eliminado en los cuartos de final por el Sporting Clube de Braga, encajando un 2-4 después de ponerse con dos tantos de ventaja, y en la misma ronda de la Copa del Rey, llevándose una manita del Atlético de Madrid.

Los ocho partidos del Real Betis en el Estadio La Cartuja entre febrero y abril de 2026

El Real Betis recibe al Real Oviedo en medio de una racha de cinco jornadas seguidas sin vencer en el Estadio de La Cartuja, donde a pesar de todo está invicto en ese mismo tramo, ya que sus últimas cinco jornadas ligueras se han saldado con pleno de igualadas. Además, disputó dos choques de la UEFA Europa League, con cara y cruz, así como otro en la Copa del Rey, de infausto recuerdo.

En total, tras aquel día del Valencia CF presenta una hoja de servicio con una victoria, cinco empates y dos derrotas. Además del choque de este próximo domingo contra el conjunto asturiano, el equipo de las Trece Barras aún disputará dos choques más en La Cartuja, ambos también contra equipos que están inmersos en la apretadísima lucha por eludir los puestos de descenso a LaLiga Hypermotion: contra el Elche CF, el miércoles 12 de mayo en la jornada 36 de LaLiga, y el 24-M ante el Levante UD, en la última cita del curso.