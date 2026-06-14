Países Bajos - Japón: en directo el partido de hoy del Mundial 2026 en vivo online

El enfrentamiento entre Países Bajos y Japón marca el estreno del Grupo F en el Mundial, siendo también el partido más interesante de este grupo, en el que también están Suecia y Túnez

¡Buenas tardes! Bienvenidos a una nueva tarde de fútbol de selecciones. El Mundial 2026 no ha hecho más que empezar y en este cuarto día de competición se estrenan los Grupos E y F. En el caso de este último, serán Países Bajos y Japón los encargados de inaugurar su primera jornada, en un enfrentamiento directo que se disputará a partir de las 22:00 horas.

En estos momentos se está jugando el partido entre Alemania y Curazao , del Grupo E. Cuando están en el descanso, el país teutón va ganando de forma arrolladora por 3-1. Un enfrentamiento que también se puede seguir en directo desde ESTADIO Deportivo, a la espera del Países Bajos contra Japón, que dará inicio a las 22:00 horas.

El choque entre Países Bajos y Japón, que es el partido más interesante del Grupo F, también es el que estrenará este grupo. Horas después, aunque ya en la madrugada del día 15 hora española, competirán también los otros países rivales, con el enfrentamiento de Suecia contra Túnez.

A la espera de las alineaciones oficiales de Países Bajos y Japón, ponemos las alineaciones probables de cada selección para este debut en el Mundial.

Por otra parte, el país que dirige Hajime Moriyasu tiene a Take Kubo , de la Real Sociedad, y a Hiroki Ito , del Bayern de Múnich, como principales referentes.

Ronald Koeman es el seleccionador de la 'naranja mecánica' y cuenta con jugadores de la élite para este campeonato, entre ellos algunos que han jugado en La Liga como Memphis Depay o Frenkie De Jong.

En este Grupo F, a priori tiene a Países Bajos y Japón como los favoritos para pasar a la siguiente ronda, los dieciseisavos.

El encuentro que sí ha acabado ha sido el de Alemania contra Curazao , que no ha tenido un buen debut en el Mundial. El país que dirige Nagelsmann ha arrollado a Curazao por 7-1, cogiendo confianza para los siguientes partidos.

Falta poco más de una hora para el inicio del choque entre Países Bajos y Japón , aunque los respectivos entrenadores, Ronald Koeman y Hajime Moriyasu, ya han confirmado sus onces iniciales.

Este partido de la jornada 1 del Grupo F entre, a priori, las dos selecciones favoritas del cuadro, se disputa en el AT&T Stadium en Texas.

La fase de grupos del Mundial 2026 avanza a pasos agigantados y este domingo 14 de junio es el turno del estreno de los Grupos E y F. El partido entre Países Bajos y Japón marca el inicio del Grupo F, que después, aunque ya en la madrugada del domingo al lunes, tendrá su segundo enfrentamiento de la primera jornada con el choque entre Suecia contra Túnez.

A priori, estos dos países son los principales favoritos de este grupo, pero ya hemos comprobado que en la copa del mundo todo puede pasar. Por ello, la jornada uno para este sexto grupo inicia con un apasionante enfrentamiento, que se disputará a partir de las 22:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas.

Países Bajos contra Japón estrena el Grupo F en el Mundial 2026

Ronald Koeman dirige a la 'naranja mecánica' en esta copa del mundo, con jugadores como Memphis Depay, Virgil van Dijk o Frenkie De Jong para tratar de pelear por el título más prestigioso de selecciones. Y en su estreno en esta edición de Estados Unidos, México y Canadá tendrá que medirse con el equipo de Hajime Moriyasu.

Los nipones ya demostraron que tienen opciones de derrotar a grandes países en la edición de 2022, cuando vencieron a Alemania y España en la fase de grupos, aunque después cayeran en los octavos de final. Este año tratarán de volver a sorprender a selecciones en teoría favoritas, como puede ser hoy el caso de Países Bajos. Entre los nombres más destacados de la convocatoria de Moriyasu sobresalen Take Kubo, de la Real Sociedad, Hiroki Ito del Bayern de Múnich o Daichi Kamada del Crystal Palace.

Alineaciones confirmadas de Países Bajos y Japón para su estreno en el Mundial

Países Bajos: Verbruggen, Van Dijk, Van de Ven, Dumfries, Gravenberch, Reijnders, De Jong, Gakpo, Malen y Summerville.

Japón: Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Ito, Takefusa Kubo, Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Sano y Ueda.

Horario y dónde ver el partido entre Países Bajos y Japón del Mundial 2026

El Países Bajos contra Japón se disputa este domingo 14 de junio a partir de las 22:00 hora española en el AT&T Stadium en Texas. Este partido de la jornada 1 del Grupo F se podrá seguir a través de La 1 de TVE, pero desde ESTADIO Deportivo daremos el mejor seguimiento de este partido del Mundial, al igual que de todos los que quedan por delante, con un minuto a minuto del encuentro, la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.