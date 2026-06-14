Países Bajos - Japón: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido del grupo F del Mundial 2026

El combinado de Ronald Koeman y el de Hajime Moriyasu se citan en el día de hoy en su primer partido de este torneo de selecciones, dónde ambos técnicos presentarán alineaciones reconocibles para ir a por la victoria

Países Bajos y Japón dan el pistoletazo de salida al Mundial 2026 con este encuentro que tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Los de Ronald Koeman y los de Hajime Moriyasu se ven las caras en un partido que medirán las fuerzas de los dos combinados en el primer partido de ambas selecciones en este torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

Ronald Koeman pierde a Timber a las puertas de comenzar el Mundial 2026

La selección dirigida por Ronald Koeman parte como principal favorito, con nombres como el de Gakpo, Malen o Summerville en la parcela ofensiva, además de tener un centro del campo con nombres reconocibibles, como son los casos de Gravenberch, Frenkie de Jong o Reinjders, entre otros. Sin embargo, Países Bajos no viene de cosechar buenas noticias en sus últimos encuentros, con solo una victoria en los últimos tres partidos jugados.

Sin embargo, Países Bajos viene de sufrir el importante contratiempo de la lesión de Jurrien Timber, tal y como confirmó la selección recientemente. El defensa del Arsenal viene de perderse los últimos meses de competición por problemas en la ingle, los cuáles finalmente no ha podido superar. Por ello, Ronald Koeman decidió llamar a Lutsharel Geertruida para sustiuir al jugador de 24 años, que comienza su proceso de recuperación.

Kubo y Kamada lideran a Japón en el Mundial 2026

En este sentido, Países Bajos, que viene de caer ante Argelia, se verá las caras con Japón. El combinado de Hajime Moriyasu llega al Mundial 2026 dispuesta a dar la sorpresa en este Grupo F, el que comparten, además, con Suecia y Túnez. No obstante, hay figuras importantes en la convocatoria como la de Takefusa Kubo o Daichi Kamada, que ha sido campeón de la UEFA Europa League con el Crystal Palace.

Por otra parte, Japón llega tras hacer plena de victorias en sus últimos seis encuentros, todos amistosos. Además, no han encajado ni un gol en cinco de ellos, dando fe de la fortaleza defensiva de esta selección, con nombres en esa parcela como los de Itakura Kou y Tomiyasu, del Ajax, o Ito Hiroki, del Bayern de Múnich, entre otros.

Países Bajos - Japón ¿A qué hora y dónde es el partido de hoy?

El Países - Japón se disputará en el día de hoy domingo 14 de junio a las 22:00 (hora española). Además, este choque del Grupo F del Mundial 2026 se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Países Bajos - Japón: ¿Dónde ver en directo hoy por televisión?

El encuentro entre Países Bajos y Japón se pondrá ver, en directo, a través de DAZN, que emite todos los partidos del Mundial 2026 en España.

Países Bajos - Japón: ¿Cómo seguir el partido en vivo online hoy?

Además, el Países Bajos - Japón se podrá seguir a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. De manera online, podrás seguir el minuto a minuto que este medio ofrecerá, con la mejor previa del encuentro en el AT&T Stadium de Arlington, desde horas antes del comienzo del choque. En este sentido, ofreceremos datos de las dos selecciones y la situación en la que llegan el combinado de Ronald Koeman y el de Hajime Moriyasu.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Países Bajos - Japón, con todo tipo de detalles y datos de lo que haya sucedido en el encuentro del Grupo F del Mundial 2026. Tras ello, este medio ampliará la cobertura del choque con las palabras de los dos seleccionadores en rueda de prensa, Ronald Koeman y Hajime Moriyasu, además del resto de protagonistas y posibles jugadas polémicas que puedan haber durante el partido.

Alineaciones probables de Países Bajos y Castellón

Países Bajos: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Van, Frenkie de Jong, Graverberch, Summerville, Reijnders, Gakpo y Malen.

Japón: Suzuki, Watanabe, Itakura, Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, Kubo, Ueda, Ito.