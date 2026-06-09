Jurriën Timber se pierde el mundial

La selección dirigida por Ronald Koeman pierde al defensor del Arsenal, Jurriën Timber, justo antes del Mundial 2026 tras no recuperarse de una lesión en la ingle

Jurriën Timber no disputará el Mundial 2026 con Países Bajos tras no superar a tiempo una lesión en la ingle. El seleccionador Ronald Koeman ha decidido excluirlo de la lista definitiva para la Copa del Mundo y convocar a Lutsharel Geertruida como su reemplazo inmediato para la competición.

Países Bajos pierde a Timber antes del inicio del Mundial 2026

La ausencia de Jurriën Timber supone un contratiempo importante para Países Bajos justo en la fase previa al Mundial 2026, donde el equipo ya trabaja en la definición de su estructura titular. El defensa del Arsenal estaba llamado a ser una de las piezas clave en la zaga por su capacidad para actuar en varias posiciones y su salida de balón desde atrás.

La decisión de dejarle fuera de la convocatoria se ha tomado de forma conjunta entre el cuerpo técnico y los servicios médicos, priorizando la recuperación del jugador por encima del riesgo competitivo. El objetivo es evitar cualquier recaída que pudiera afectar a su futuro deportivo tras el torneo.

Ronald Koeman ajusta la defensa de Países Bajos para el Mundial

Con la baja de Timber confirmada, Ronald Koeman se ve obligado a reajustar su planificación defensiva de cara al Mundial 2026. El seleccionador pierde a un jugador importante en su sistema, especialmente en la salida limpia desde la línea de fondo y en la versatilidad táctica.

Países Bajos deberá reconfigurar su línea defensiva en las próximas sesiones de preparación, buscando alternativas que mantengan el equilibrio del equipo en una competición donde la solidez atrás será determinante para avanzar en las eliminatorias.

Lutsharel Geertruida entra en la lista definitiva para el Mundial 2026

El elegido para ocupar el puesto de Timber es Lutsharel Geertruida, que se incorpora a la convocatoria de Países Bajos para el Mundial 2026. Su perfil polivalente le permite jugar tanto como central como lateral, una característica que encaja con las necesidades del seleccionador.

Geertruida afronta así su primera gran cita mundialista con la selección absoluta, en un contexto de máxima exigencia donde Países Bajos aspira a ser competitivo desde la fase de grupos hasta las rondas finales.

Países Bajos mantiene sus objetivos en el Mundial pese a la baja

A pesar de la ausencia de Timber, Países Bajos mantiene intacto su objetivo de competir por las rondas finales del Mundial 2026. El equipo conserva una base sólida de jugadores experimentados y deberá ajustar su estructura defensiva para compensar la baja del futbolista del Arsenal.

El rendimiento del conjunto neerlandés en el torneo dependerá en gran medida de su capacidad para reorganizar la defensa sin perder solidez, especialmente en los partidos decisivos de la fase eliminatoria.