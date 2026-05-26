¿Puede Huijsen ir al Mundial con Países Bajos?

Huijsen ha sido uno de los descartados por Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026 y el central del Real Madrid ha mostrado su malestar en las redes sociales, dónde ya se habla de la selección neerlandesa como opción para jugar en la cita mundialista, algo que es imposible para el internacional español

Dean Huijsen ha sido uno de los grandes nombres que se ha quedado fuera de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. La Selección española cruzará el charco sin el central del Real Madrid. El internacional español comenzó la temporada de forma sublime, pero su rendimiento ha ido a menos con el paso de los meses, hasta tal punto que Luis de la Fuente ha decidido prescindir de él. La decisión no ha sentado nada bien al propio jugador y a su entorno y así lo han hecho saber por redes sociales. Ahora, tras no contar para Luis de la Fuente se abre un debate a su alrededor: ¿Puede Huijsen jugar el Mundial con Países Bajos?

El central del Real Madrid es hijo de Donny Huijsen, ex futbolista neerlandés, y nació en Ámsterdam. Además, el zaguero jugó 18 partidos con las categorías inferiores de la selección de Países Bajos, antes de que la RFEF pusiese en marcha la maquinaria para nacionalizar al futbolista. Huijsen siempre se ha declarado como "malagueño" y "malaguista", por lo que no titubeó a la hora de decantarse por la Selección española. Pero el chasco tras quedarse fuera del Mundial podría cambiarlo todo, o eso piensan algunos internautas en redes sociales que andan preocupados con la opción de que Huijsen decida jugar el Mundial con Países Bajos.

Pero la realidad es que el central del Real Madrid no puede, por normas de la FIFA, jugar el Mundial con la selección neerlandesa. Las 5 claves para poder cambiar de combinado nacional que la FIFA son: tener la doble nacionalidad, haber jugado 3 partidos oficiales como máximo, no haber disputado un gran torneo absoluto, pasar 3 años desde el último encuentro y no haber cambiado antes de selección. De esas normas básicas, Huijsen solo cumple 2.

Dos puntos juegan a favor del cambio de selección de Huijsen

El central estaría ante su primer cambio de selección absoluta y posee la doble nacionalidad al haber nacido en Países Bajos. Pero obviando estos dos puntos que sí otorgan la posibilidad a Huijsen de cambiar, hay tres que le cierran la puerta de cara a este Mundial o a cualquier otra competición con Países Bajos.

Huijsen no puede jugar el Mundial con Países Bajos

Uno de los requisitos claves que pone la FIFA para poder cambiar de selección es no haber jugado una fase final de ningún torneo absoluto. Aunque Huijsen no ha estado presente en ningún Mundial y Eurocopa, si lo estuvo en la Final Four de España en la Nations League de 2025. Además, Huijsen ha disputado más de 3 partidos a los mandos de Luis de la Fuente en la absoluta de 'La Roja'. Concretamente, el defensor lo ha hecho en 7 ocasiones, por lo que infringe la segunda normativa. De cara a otras competiciones internacionales, el futbolista tampoco podría cambiarse a Países Bajos puesto que todos los partidos oficiales que ha jugado lo ha hecho con menos de 21 años.

2 La edad es clave para poder cambiar de selección, ya que pasado los 21 años, la FIFA no deja realizar este trámite. Además, para poder jugar con Países Bajos, deben pasar mínimo tres años desde el último partido jugado con España. Estas dos normas van de la mano e imposibilitan que Huijsen cambie de combinado nacional, puesto que en tres años el futbolista ya habría sobrepasado el umbral de los 21 años.

Diferencias abismales en relación al caso de Munir

El caso ha sido comparado con el de Munir, que debutó con la Selección española y terminó jugando para la marroquí. Las diferencias son abismales entre ambos casos, puesto que el ex futbolista del Sevilla tenía la doble nacionalidad, no había jugado más de 3 partidos con España, era menor de 21 años y habían pasado más de 3 años desde que jugó su último duelo con 'La Roja'.