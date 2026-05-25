De la Fuente llama a Jesús Navas para romper el histórico maleficio del Sevilla en la selección española en años de Mundial o Eurocopa

España ha ganado seis grandes títulos futbolísticos a lo largo de la historia: cuatro trofeos de la Eurocopa, un Mundial y una UEFA Nations League que tienen como punto en común que en todos había al menos un jugador del Sevilla FC. En esta cita de 2026, el club nervionense se queda sin representantes por cuarta vez seguida y empata su tercera peor sequía

El Rey Felipe VI ha sido el gran invitado sorpresa en la ceremonia organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el mediodía de este lunes y con motivo del anuncio de la convocatoria del seleccionador español, Luis de la Fuente, con los 26 elegidos para jugar el Mundial 2026 que arranca en un par de semanas en Canadá, Estados Unidos y México. En esta cita no habrá ningún representante del Sevilla FC y eso, para los supersticiosos, eso es equivalente a cruzarse con un gato negro, romper un espejo o pasar por debajo de una escalera.

La 'Roja' nunca ha ganado un título sin al menos un nervionense entre los jugadores citados. Quizás por ello, para intentar romper ese maleficio sevillista este mismo verano, Luis de la Fuente y la RFEF han reclutado de nuevo a Jesús Navas. La Leyenda nervionense ha sido el otro gran maestro de ceremonias en el anuncio de la lista de España para el Mundial 2026 y ha recordado sus logros, especialmente aquella arrancada entre camisetas naranjas en Sudáfrica.

España nunca ha ganado un título sin representantes del Sevilla: de Paco Gallego a Jesús Navas

Jesús Navas es el futbolista más laureado de la historia de la selección española: campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012 y 2024, también conquistó la UEFA Nations League 2023. De hecho, ya sin el palaciego y sin ningún otro jugador del Sevilla FC que le supliese, España perdió la final de esa misma competición en 2025.

En el primer trofeo de la historia de la selección española, la Eurocopa de 1964, el Sevilla FC estuvo representado por Paco Gallego -Dorsal de Leyenda del club-; mientras que Andrés Palop recogió el testigo en la Euro de 2008, con Álvaro Negredo y Jesús Navas levantando la de 2012. En los ya mencionados éxitos de Sudáfrica 2010, de Polonia y Ucrania 2012 y de Alemania 2024, más la Liga de Naciones de 2023, el hilo conductor era un Jesús Navas que dejó de ir un largo periodo en el que las vitrinas de la RFEF se mantuvieron sin novedades y regresó a la 'Roja' justo para volver a celebrar títulos. ¿Casualidad?

Ya son 16 años de sequía: sin sevillistas en España desde Sudáfrica 2010

La lista la abrieron Campanal I y Fede Sáiz en Italia 1934. Después de estar presente en el segundo Mundial de la historia y el primero en el que participó España (la selección nacional no estuvo en el de Uruguay 1930), el Sevilla FC tuvo que esperar 16 años, hasta que Francisco Antúnez estuvo en Brasil 1950. Tras la espera más larga de la historia (36 años), Francisco López Alfaro fue llamado para México 1986; con Rafa Paz y Manolo Jiménez en Italia 1990 y, tras dos décadas, Jesús Navas en Sudáfrica 2010. En este Mundial de 2026, el Sevilla FC iguala su tercera peor racha mundialista con España.

Jesús Navas y Felipe VI, invitados de lujo en la convocatoria de España para el Mundial 2026

A las 12:37 horas de la mañana en España, en el edificio Telefónica de la capital de Madrid, los canales de la RFEF conectaron en directo con un vídeo en el que aparecía Luis de la Fuente. "Esta convocatoria no es mía, es de todos", decía dando paso al Rey Felipe VI. Antes, era recibido por su amigo Jesús Navas, con quien se fundió en un sentido abrazo cuando salió al escenario levantado en el centro de la capital.

La receta del éxito de Jesús Navas: "Darlo todo"

"Defender a tu país es lo máximo. Darlo todo por tu selección defenderla y defenderla. Bueno, estar ahí en esa jugada... Es el gol de todos, hicimos felices a todo el país y ojalá este año se pueda repetir", relataba Navas sobre el tanto de Andrés Iniesta ante Países Bajos en la final de hace 16 años, apelando al esfuerzo cuando fue preguntado por su 'fórmula mágica' para ganar tantos títulos.

"Que lo den todo. Estar aquí es lo más grande. A mí me han llegado dos títulos más, con 38 y 39 años, y fue porque para mí poder defender a mi país es lo máximo. A pesar de mi cadera, pude estar ahí defendiéndola y eso es lo más grande, poder estar con tu selección", añadía antes de presentar a Luis de la Fuente y de que fuese emitido un vídeo con el mensaje de Felipe VI.