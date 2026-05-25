Luis de la Fuente aclara las dudas de los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams

El entrenador de la Selección Española ha confirmado que los futbolistas que ha convocado pero que tienen una serie de problemas podrán jugar en la primera fase siempre y cuando no hay alguna recaída o algún tipo de contratiempo en los días previas al comienzo del Mundial 2026

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ha dicho que Lamine Yamal y Nico Williams podrán jugar en la primera fase del Mundial 2026.IMAGO

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ha dejado claro que las recuperaciones de Lamine Yamal y Nico Williams van por muy buen camino y que, por tanto, las dos estrellas del combinado nacional estarán disponibles durante la primera fase del Mundial 2026 en donde España parte como una de las grandes favoritas para proclamarse campeona del mundo.

Ni Lamine Yamal ni Nico Williams han podido jugar en este final de temporada, con FC Barcelona y Athletic Club respectivamente, porque ambos ha sufrido lesiones musculares. Unos problemas físicos que no les van a impedir estar en el Mundial 2026 con la Selección Española tal y como ha confirmado un Luis de la Fuente que ha explicado la excelente comunicación que hay con los dos clubes. "Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos podremos contar con casi todos desde el primer momento. Estamos coordinados con los servicios médicos de los equipos. Van a estar preparados para ese primer partido. Van a llegar en un gran momento de forma".

Por tanto, si todo marcha bien, la Selección Española va a poder contar tanto como Lamine Yamal como con Nico Williams en este Mundial 2026. Los dos futbolistas, al estar liberados ya de responsabilidades con sus clubes, se van a concentrar el 30 de mayo, como el resto de sus compañeros convocados. Los dos llevarán una preparación detallada para no corren riesgos y evitar así posibles recaídas.

Nico Williams y Lamine Yamal estarán contra Cabo Verde o contra Arabia Saudí

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ha dicho que las recuperaciones de Lamine Yamal y Nico Williams marchan por buen camino, pero al mismo tiempo no ha querido dar una fecha segura de cuándo estarán disponibles.

Sí ha asegurado que jugarán en la primera fase y serán los propios jugadores los que decidan correr algún riesgo. "No aceleraremos ningún proceso. Las fechas y el informe que tenemos es que todos estarán disponibles para el primer partido o para el segundo. No se arriesgará, pero si los futbolistas quieren arriesgar es en un Mundial. Se correrá algún riesgo si hay que hacerlo. Hay que ganar todos los partidos. Si no juegan es porque creo que no tienen que jugar".

Si no hay ningún retroceso, Nico Williams y Lamine Yamal, a tenor de estas palabras de Luis de la Fuente, podrían jugar contra Cabo Verde el próximo 15 de junio. En caso de no llegar, podrían estar disponibles el día 21 de junio en el encuentro de la fase de grupos frente a Arabia Saudí.