El central espiado por Manu Fajardo: "Jonathan Jesus tiene potencial para el Betis, pero cuando lo vieron..."

El periodista brasileño que desveló el interés y seguimiento bético por el zaguero revela en ESTADIO Deportivo el precio que pide Cruzeiro y valora sin tapujos si Manu Fajardo acertaría con su fichaje para el proyecto de Champions

El Betis, a la espera de que se produzcan salidas, tiene previsto apuntalar el eje de la zaga para el proyecto de Champions 26/27 con un central de garantías y, recientemente, desde Brasil se apuntó el vivo interés de los verdiblancos por Jonathan Jesus, joven zaguero de 21 años que destaca en el Cruzeiro.

De este modo, Pedro Rocha, periodista de TV Globo y Globoesporte, afirmó que el Betis está realizando un seguimiento exhaustivo del futbolista de Sao Vicente y que mandó emisarios para verlo en directo muy recientemente en tres partidos, dos en el Estadio Mineirao, ante Palmeiras en liga y contra el Goiás, en copa, y en la visita a Boca Juniors en choque correspondiente a la Copa Libertadores.

El propio periodista que reveló dicha vigilancia y el interés de los heliopolitanos por Jonathan Jesús ofreció más detalles a ESTADIO Deportivo acerca de esta posible operación del Betis para potenciar la zaga, a la par que valoró si Manu Fajardo acertaría con su fichaje en el caso de lanzarse finalmente por su contratación.

El precio que pide Cruzeiro por Jonathan Jesus

En este sentido, Pedro Rocha desvela a esta redacción las pretensiones económicas de Cruzeiro para dejar salir a su emergente estrella, asegurando que el club brasileño no se sentará a negociar por menos de 10-12 millones. De hecho, la entidad de Bélo Horizonte rechazó en enero una oferta de ocho millones de euros por Jonathan Jesus, del Zenit, que se planteó subirla hasta los diez, si bien no se movió del Mineirao.

La gran pregunta es si el espigado central brasileño está preparado ya a sus 21 años para dar el ansiado salto a Europa para militar en un campeonato de la talla del español, a lo que Pedro Rocha, que conoce a la perfección al central, responde afirmativamente pero con matices.

Pedro Rocha remarca su potencial, pero avisa de sus dudas en las grandes citas

"Jonathan Jesus es muy joven y posee mucho potencial para jugar en Europa, en un club como el Betis, pero cuando lo vieron... En Brasil todavía tiene muchas oscilaciones", señala el analista especializado en Cruzeiro, que, más concretamente, apunta a su discreta actuación bajo la mirada de los ojeadores bético en la cita contra Boca.

"Cuando lo vieron en la Bombonera hizo un mal partido, porque en las citas grandes no está rindiendo como se espera", apunta Rocha, que, sin embargo, insiste en que en Brasil hay muchas esperanzas depositadas en su proyección: "Aquí todos lo ven como un central para formar parte del próximo ciclo mundial por sus condiciones y cualidades".

Cabe recordar que Jonathan Jesus recaló en Cruzeiro el verano de 2024 procedente del Ceará por un montante de 1,43 millones de euros y que su valor de mercado, según Transfermarkt, asciende a tres millones de euros, cifra muy por debajo de lo que pretenden conseguir con su traspaso. De momento, como confirma Rocha a este medio, el Betis no ha pasado del interés y de la vigilancia y no ha hecho movimientos formales para su fichaje.

Cruzeiro y Betis se fijaron en el mismo objetivo: Valentín Gómez

Además, Rocha cuenta a este portal web que Cruzeiro y Betis tienen gustos similares en cuanto a centrales, pues recuerda que los dirigentes de la 'Raposa' también pusieron los ojos en Valentín Gómez antes de que hiciera las maletas rumbo a la capital hispalense y que es un futbolista que gusta en el Mineirao.