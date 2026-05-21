Seguimiento 'in situ' a Jonathan Jesus, central de 21 años que brilla en el Cruzeiro

Un emisario verdiblanco habría seguido en directo al zaguero de Sao Vicente en los dos últimos encuentros en el Estadio Mineirao, así como en la visita a Boca Juniors en la Libertadores; en enero estuvo cerca de marcharse al Zenit ruso, que ofreció ocho millones de euros y llegaba a los diez

El Real Betis estaría vivamente interesado en Jonathan Jesus, central diestro de 21 años (cumple 22 la semana que viene) y 1,87 que se ha hecho fijo para Artur Jorge en el Cruzeiro, actualmente decimotercero en la clasificación de la Série A. Así lo desvela Pedro Rocha, periodista de TV Globo y Globoesporte, que habla de un seguimiento exhaustivo por parte de la entidad heliopolitana, quien habría seguido 'in situ' dos encuentros en el Estadio Mineirao (el liguero frente al Palmeiras y el copero contra Goiás) y la visita a Boca Junior de la Libertadores, todos con el de Sao Vicente como titular junto a Fabrício Bruno.

Reclutado en el verano de 2024 del Ceará a cambio de 1,43 millones de euros, comenzó como titular este 2026, aunque una lesión de rodilla le sacó de las alineaciones. Tras recuperar su mejor estado de forma, encadena diez encuentros íntegros con la escuadra de Belo Horizonte, despertando de nuevo el interés de varios clubes europeos. Ya en enero, el Zenit de San Petersburgo puso sobre la mesa ocho millones de euros para llevárselo a Rusia, cantidad rechazada en primera instancia por los dirigentes de la 'Raposa', aunque los azulinos dejaron entrever que podrían elevar la puja hasta los diez millones.

Consideraron, siempre según la misma fuente, en el Cruzeiro que Jonathan Jesus podría revalorizarse aún más, si bien estarían ya abiertos a una venta cuando se reabra el mercado en el Viejo Continente sobre el mes de julio. Autor de un gol en 20 partidos oficiales con los de Minas Gerais, acumula 1.564 minutos a gran nivel. El '34' albiazul aún no ha jugado con la absoluta ni con las inferiores de Brasil y tiene un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de tres millones, si bien harán falta como poco tres o cuatro veces más para sacarlo del gigante suramericano.

Más que posibles movimientos en el eje de la retaguardia

Planea el Real Betis retocar todas sus líneas con vistas a una 26/27 en la que volverá a jugar tres competiciones, aunque una de ellas la Champions League. En la defensa, se buscan laterales diestros y zurdos, pero también centrales, en gran parte por que el futuro del también brasileño Natan de Souza, uno de los grandes activos verdiblancos en el mercado por el fuerte interés desde la Premier League, la propia LaLiga (con el Barça a la cabeza) y la Serie A (Juventus), no está claro. Hay alguna propuesta igualmente por el argentino Valentín Gómez, mientras que tienen contrato en vigor los veteranos Diego Llorente y Marc Bartra, pero no su continuidad asegurada al 100%.