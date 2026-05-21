Orgulloso de que "en el corazoncito de los béticos haya un trocito de Pablo Fornals", cruza los dedos con el Mundial

El mediocentro castellonense no cree haber sido el MVP verdiblanco esta temporada, se muestra "agradecido" por las muestras de cariño tras su golazo con premio de Champions, desea vivir "cosas chulas" con un Betis que "siga creciendo" y posponer sus vacaciones: "El lunes veré si voy a tener aún más suerte esta temporada o si ya con toda la que he tenido es bastante"

"Muchísimas gracias por las palabras. Yo discrepo, porque creo que ha habido jugadores que han estado a mi nivel o mucho mejor", comenzaba diciendo un modesto Pablo Fornals en la edición de este jueves del programa de RTV Betis 'Todo al Verde', donde el compañero Edu Carrillo le atribuía el MVP de los verdiblancos en esta 25/26 que ahora expira, repartiendo méritos con Ez Abde, Antony Matheus dos Santos y el 'Cucho' Hernández. "Al final hemos sido nosotros cuatro con muchos otros compañeros, y estamos seguros de que, si nos hubieran respetado las lesiones de todos los jugadores que tenemos en plantilla, pues eso habría sido aún más disperso y habría muchos más compañeros con mejores números", remataba el castellonense.

"Uno, cuando acaba los partidos, siempre piensa lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, lo que podría haber hecho mejor, pero también que desde fuera te reconozcan o te den un premio y se note que estás haciendo todo lo que puedes es muy de agradecer. Así que, desde aquí, gracias a mis compañeros, a la gente que ha decidido votar, porque creo que ha sido una parte de votación, y feliz por el año tan bueno", añadía el '8', un fijo al que no lastraron problemas físicos ni sanciones en todo el año: "De eso también estoy muy contento, de no haberme perdido casi que ningún entrenamiento por lesión, por dolores. A finales del año anterior me costó un poco con la lesión y las recaídas, pero este año mi tiempo y el que le he robado a mi familia me ha costado el poder estar disponible en todos los partidos de la temporada".

Un golazo que vale la Champions League

"Me estoy empezando a dar cuenta ahora, porque, dentro de la magnitud que tiene en Sevilla ser jugador del Betis, pues ahora, incluso, un poquito más con la gente agradeciéndote por la calle haber metido ese gol; entiendo que me pasará a mí, pero a todos mis compañeros dándonos las gracias por volver a llevar al Betis a la Champions. Todos los compañeros teníamos claro que estaba en nuestra mano, que nosotros queríamos y, cuando deseas algo de verdad, pues se cumple si pones todo el trabajo".

La visita premonitoria de Assunçao, el anterior autor del gol que daba la Champions

"(Marcos Assunçao) estuvo unos días; lo vimos por la noche, vino a saludarnos y todo eso. Estaba mosqueado, porque le dije que yo tenía mejores números que él tirando faltas, aunque yo sólo he metido una (este curso en San Mamés). Él era, bueno es, porque también lo demostró el otro día aquí con los compañeros, un tirador de libres directos espectacular, excepcional. Con la cantidad de goles que ha metido de falta, le hacía la broma y se mosqueaba también. Luego, vino un día después del partido y no me dejaron pegarle, pero me habría gustado probar contra él. Espero que se me recuerde con cariño, igual que a él, y que pueda venir dentro de mucho a pasear por Sevilla, si es la ciudad en la que vivo, y sentir ese cariño por parte de los béticos, para mí y para mi familia. Sería algo precioso".

Heliópolis, un amor a primera vista

"Bueno, yo allá donde he estado he intentado darlo todo. Es verdad que uno no puede ser querido en todos los sitios, pero creo que la gente es honesta y es consciente de que soy un jugador que intenta darlo todo, que, como todo el mundo, tengo mis días buenos, mis días malos, mis rachas mejores o peores, pero intento poner todo de mi parte. Yo estoy contento de que, a pesar de no ser un jugador tan fino o de tanta calidad, que la gente me agradezca mi trabajo. Me ha costado, porque dentro del equipo hay jugadores con mucha calidad, mucho nombre, que al final gustan mucho, y más a los niños, pero yo estoy contento, porque sé que en los corazoncitos de los béticos hay un trocito de Pablo Fornals también".

Una peña bética con su nombre en Fuente Palmera (Córdoba)

"Eso es trampa, porque es el pueblo de mi mujer, pero sí. Poder volver cada cierto tiempo cuando vamos a ver a la familia y poder desayunar en la Peña Pablo Fornals es muy bonito".

Elogios de vuelta para Isco

"Que Isco, con todo lo que ha ganado, todo lo que ha conseguido, todo lo que es su carrera, que yo no tengo que contarle a nadie nada porque todos lo hemos visto llevando al Real Madrid y a España a las cotas más altas, pues creo que, desde el primer día que me habló sin yo haber fichado por el Betis para ver si íbamos a ser compañeros, yo le hablé muy de tú a tú, obviamente con respeto, porque le tengo un respeto y una admiración inmensaos, pero sin idolatrarle, como si fuéramos amigos desde siempre. Yo creo que eso lo ha agradecido, y también al final tenemos muchas cosas en común. Él jugó en Valencia, él es de Málaga, yo he vivido en Málaga... Al final creo que nos unen muchas cosas y desde primera hora encajamos muy bien. Además que es muy fácil jugar con él, porque yo la intento robar y se la doy a él... y pasan cosas buenas. Así que desde el primer día que jugamos juntos esta temporada, la verdad que lo hablamos mucho porque Manuel estos últimos partidos cuando entraba él me quitaba a mí y le decíamos que a ver si nos podía dejar algún rato jugar juntos, pero bueno, seguro que el año que viene tendremos más tiempo".

De un recogepelotas a una estrella en ciernes en La Rosaleda

"Recogepelotas... bueno, recogepelotas y, como toda la ciudad, quería ver ese Málaga de Champions, pues las entradas que tenían para la gente de la cantera estaban ya vendidas. A nosotros nos dejaban entrar y nos teníamos que sentar en las escaleras, cuando venía el de seguridad nos teníamos que ir a otras e ir rodando por el campo para poder verlos".

Posibles rivales en la UCL

"Oye, pues me gustaría jugar aquí. Bueno, el que toque; al final nos hemos ganado estar ahí con los más grandes; hay muchos países europeos que compiten con grandísimos clubes, entonces el que nos toque que podamos ir representando al Betis y haciendo buenos papeles por Europa y en nuestro estadio. Será una temporada en la que, como éesta, necesitaremos de todos los compañeros, que tampoco podemos dejar de lado LaLiga, porque sabemos la importancia que tienen los clubes en la Champions y los grandes presupuestos que tienen los equipos que compiten ahí, pero intentar hacer un buen papel y seguir vivos en todas las competiciones, que al final es lo que nos hace hacer años tan bonitos para la afición, que vivamos cosas chulas y que el Betis siga creciendo".

Partido contra el Levante

"El sábado, a cerrar la temporada de la mejor forma posible, en casa, ante nuestra gente. Nosotros tenemos los deberes hechos, pero el Levante sí que es cierto, porque le queda muy poquito, que ha hecho un final de temporada muy bueno y ellos se juegan más. Todos, cuando llegan estas fechas, se juegan algo; quien no es a título grupal es a título personal. Todos tenemos intereses y esperemos que, como mínimo, sea un buen partido de fútbol y que la gente disfrute, que la gente despida a sus jugadores de la manera en la que se lo han ganado y que sea una noche bonita para todos en La Cartuja".

Una década en la elite

"Ya son 10 temporadas como profesional en Primera división; eso te lleva a muchos sitios, a conocer muchos compañeros, a varios clubes y al final es lo que tienen el fútbol y la vida cuando te vas moviendo de sitio a sitio, que cada año van cambiando compañeros y cada compañero tiene sus peculiaridades, su forma de ver la vida, de vivir. Lo bonito del fútbol también es eso, aprender de gente tan diferente, con idiomas, religiones, países, con eso, y al final ir creándose la propia personalidad de uno a través de eso".

Jugó con dos Amrabat

"Le voy preguntando por Nordine, sigue jugando al fútbol; a veces hace de comentarista. Estuvo en la final de Conference que yo jugué con el West Ham contra la Fiorentina, que estaba Sofyan ahí también enfrente. Jugamos el uno contra el otro y su hermano hacía de comentarista; le pude ver al principio del partido. Te diría que creo que soy el único jugador que ha jugado con los dos hermanos en clubes; eso también es un hito en mi carrera".

Mensaje para los béticos

"Nada, al final nosotros no les podemos pedir nada a ellos, pues lo dan todo, igual que intentamos hacerlo nosotros cada partido. Es verdad que hay veces que sale mejor o peor, pero yo no tengo nada que pedir ni que exigir. Que disfruten mucho del verano y de lo que nos hemos ganado jugar el año que viene y que vayan a estadios de primer nivel si pueden, a grandes ciudades, y que se lo pasen genial animando a su Betis".

La amistad con el humorista Juan Amodeo

"Yo fui a verlo actuar en Londres, en mi primer año del West Ham. Actuó allí, luego pude bajar al camerino a conocerle y, estuvimos con él. Varios veranos que yo he sonado para venir a Betis me escribía por si iba a venir, si no iba a venir, y, cuando vine, yo llegué un 2 de febrero aquí a la ciudad, el 22 es mi cumpleaños, y le dije que quería que viniera a mi cumpleaños con varios compañeros que vinieron también, pero que quería que viniera Juan. Desde ese día, tanto nosotros como nuestras parejas han hecho muy buena relación, y para mí es un pilar aquí en la ciudad. Lo del pádel se queda ahí, porque no se acuerda bien de la palabra, pero juntos aún no hemos ganado. Normalmente el primer set lo tiramos a la basura y, al ver el segundo, a Juan las caderas le pasan malas jugadas, entonces en una hora estamos acabados".

Sueña con el Mundial

"Ilusión como mínimo; estamos preparando cómo lo vamos a ver (el anuncio de Luis de la Fuente). Me gustaría volver a casa, estar con mi familia, con mis padres, poner la TV a las 12:30 horas y ver si voy a tener aún más suerte esta temporada o si ya con toda la suerte que he tenido ya es bastante. Ojalá que sí, ojalá tener esa suerte".