Fornals celebra echar raíces en el Betis y Bellerín será el siguiente: "Muy feliz"

El '8' se encuentra en el mejor momento de su carrera y el viernes alcanzó los 100 partidos como verdiblanco, cifra a la que el '2' llegará el domingo. ¿Sabrías decir quiénes son los futbolistas con más partidos en la actual plantilla? ¿Y en toda la historia del Betis? ESTADIO Deportivo te muestra cómo están las cuentas

Despuntó en las canteras del CD Castellón o el Málaga CF, se convirtió en la que hasta hace poco era el traspaso de un jugador español más caro de la historia del Villarreal CF y conquistó una UEFA Conference League con el West Ham United; pero Pablo Fornals siente que el mejor momento de su carrera deportiva es el que está atravesando como futbolista del Real Betis: un club en el que está echando raíces a gran velocidad, en el que está siendo todo un líder y en el que ha encontrado el deseado trampolín hacia el que sería su primer Mundial.

Pablo Fornals alcanza los 100 encuentros oficiales con el Real Betis

Aunque no hace tanto tiempo de su fichaje, pues llegó en el mercado invernal de 2024, en estas dos temporadas y media ha sido capaz de sumar 100 partidos oficiales. Un cifra redonda que ha construido sin parar de crecer en protagonismo hasta convertirse en un futbolista indispensable para Manuel Pellegrini y una pieza muy valiosa para la selección española de Luis de la Fuente, que ganó títulos en categorías inferiores con el castellonense como titular y le ha recuperado para la absoluta tras cinco años de ausencia.

"Muy feliz por estos 100 partidos con vosotros, Real Betis, y por el partido de hoy", manifestaba el propio Fornals en sus redes sociales horas después de convertirse en centenario en el duelo liguero del pasado viernes ante el Real Madrid, viendo en frío mejor ese empate que en caliente le sabía a poco. De este modo, se convierte en el sexto futbolista de la actual plantilla que más veces ha vestido la camiseta de las trece barras. Sólo en esta 25/26 ha sumado casi la mitad, 47 encuentros entre todas las competiciones, con siete goles y siete asistencias.

Héctor Bellerín, el próximo: el domingo será el séptimo centenario de este Betis

"Felicidades, amigo centenario", es el mensaje en Instagram dedicado a Pablo Fornals por el bicentenario Marc Bartra, el que más partidos suma con el Betis en el actual vestuario. Le sigue muy de cerca Aitor Ruibal, que es el otro que supera la barrera de los 200 y sólo está a cinco duelos de pillar al central.

Luego, hay un grupo con otros cuatro por encima de los 100, barrera que han superado todos ellos esta misma temporada. A inicios de la 25/26 la rebasó Ez Abde, que copa podio; poco antes de su larga lesión los celebró Giovani Lo Celso, quien como Bartra los cuenta entre dos etapas en el Betis, y Sergi Altimira, hace menos de dos meses.

Ahora, se ha unido Pablo Fornals y el próximo será Héctor Bellerín, quien suma 99 y podría alcanzar la centena en el choque liguero del próximo domingo contra el Real Oviedo, en La Cartuja. Muy cerquita están también Marc Roca, con 90, y Natan de Souza, quien ya va por 93... ¡a cinco jornadas para acabar su segunda temporada!

Los jugadores con más partidos oficiales en la actual plantilla del Betis

Marc Bartra 221 partidos Aitor Ruibal 216 Ez Abde 123 Sergi Altimira 108 Giovani Lo Celso 107 Pablo Fornals 100 Héctor Bellerín 99 Natan de Souza 93 Marc Roca 90 Isco Alarcón 73

Los jugadores con más partidos oficiales en la historia del Betis

La historia del Real Betis cuenta a 125 futbolistas por encima de los 100 encuentros, a 45 futbolistas que alcanzaron los 200 y 15 que completaron más de 300. A otro nivel están los cuatro que se fueron por encima de los 400, que son José Ramón Esnaola, Julio Cardeñosa y Rafael Gordillo; además de Joaquín Sánchez, inalcanzable líder histórico con 528 encuentros antes de su retirada en el verano de 2023 y a pesar de pasar lejos de Sevilla en nueve de sus 23 temporadas como profesional.