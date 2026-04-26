Sergi Altimira desaparece repentinamente de los esquemas de un Betis que busca plusvalías

El centrocampista catalán, que no se ha perdido ni un solo encuentro de esta temporada por sanción ni lesión y ha estado siempre a disposición de Manuel Pellegrini, suma tres partidos seguidos sin disputar ni un solo minuto de juego

El Real Betis se despidió de la UEFA Europa League hace 10 días, tras caer eliminado el pasado 16 de abril ante el SC Braga en los cuartos de final y, como ya se había despedido también en los cuartos de la Copa del Rey a comienzos de febrero, para esta recta final de temporada se ha quedado con sólo un partido a la semana en las cinco jornadas que le restan a LaLiga EA Sports.

Además, teniendo en cuenta que fichó a Álvaro Fidalgo en enero y que recientemente también ha recuperado a futbolistas importantes como Giovani Lo Celso, Isco Alarcón o Sofyan Amrabat, es lógico que Manuel Pellegrini aparque su sistema de rotaciones y apueste por el mejor once posible para cada uno de esos cinco encuentros que faltan para amarrar la quinta plaza liguera. Este nuevo contexto dejará algún damnificado y el primero en sufrirlo ha sido Sergi Altimira, totalmente desaparecido en los tres últimos encuentros oficiales. Nunca enlazó tres citas oficiales sin participar ni en este curso ni en el anterior y es su peor ostracismo desde sus primeros meses en el Betis, allá por 2023.

Sergi Altimira no ha jugado ni un minuto en los tres últimos partidos del Real Betis

Justo cuando más vuelve a sonar su nombre, como firme candidato a brindar esa plusvalía económica que el Betis reconoce que necesita ingresar cada año para mantener este crecimiento sostenido, el mediocentro catalán no jugó ni un solo minuto en el choque europeo contra el SC Braga y tampoco ha participado en las dos citas ligueras inmediatamente posteriores contra el Girona FC, en Montilivi, y frente al Real Madrid, este pasado viernes en el Estadio de La Cartuja.

Aunque las últimas noticias sobre una posible venta enfocan al Sporting Clube de Portugal como decidido pretendiente, Altimira lleva cuatro mercados de fichajes despertando el interés de numerosos clubes de Inglaterra y Alemania, e incluso de Turquía. De momento, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que aún no maneja ofertas concretas pero su nombre volverá a ser tendencia estival.

Desde que llegó al Betis -por dos millones de euros-, ha sonado desde el Manchester City, que le contempló en su día como potencial sustituto de Rodri Hernández tras la grave lesión que sufrió hace algo más de un año el capitán español, hasta el Fulham FC; aunque el verano pasado los más activos fueron el Eintracht de Frankfurt, el VfB Stuttgart o el RB Leipzig. Su cotización ronda los 25 millones de euros y tiene contrato en vigor hasta 2029.

Jugador número 12 del Betis 25/26 y permanente opción de plusvalía

"Tuve la oportunidad de salir el pasado verano. Llegó una oferta en las últimas 48 horas antes del cierre del mercado; pero el Betis dijo que no era suficiente y que iba a ser importante", relataba el propio Sergi Altimira en una entrevista concedida el pasado mes de enero, aún en plena ventana invernal de transferencias. El '6' verdiblanco ha sido menos titular que nunca; pero es uno de los pocos futbolistas del Betis que no se ha perdido ni un solo encuentro.

Sergi Altimira no ha sido sancionado y tampoco ha sufrido lesión alguna en esta 2025/2026. Eso le ha permitido ser el 12º futbolista más utilizado por Pellegrini esta temporada en el global de las tres competiciones disputadas: suma 2.095 minutos repartidos en 38 encuentros, 22 de 33 en LaLiga EA Sports, 11 de 12 en la UEFA Europa League y 5/5 en la Copa del Rey; con dos goles -uno de ellos en El Gran Derbi en el Sánchez-Pizjuán- y dos asistencias. En tres cursos en el Betis acumula 108 citas (5 G + 3 A).