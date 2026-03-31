El secreto de Altimira tras los partidos con el Betis y recomendación a Pellegrini: "Así juego como sé"

El centrocampista reconoce que tiene una ayuda extra para corregir errores después de cada choque y señala que para dar su mejor versión necesita un 'escolta'

Sergi Altimira siempre se expresa con sinceridad dentro de su ritmo pausado, no se esconde nada habitualmente y responde a lo que se pregunta con naturalidad, independientemente de que después pueda gustar o no, porque él lo hace desde la franqueza.

Una forma de pronunciarse que exhibió en una entrevista concedida a Sphera Sports, de corte más personal y sobre su carrera en la que dejó reflexiones y detalles muy interesantes que no se conocían del futbolista públicamente.

Un analista táctico personal para mejorar

Así, el catalán reconoció que no solo se prepara a tope en el apartado físico, sino también en el táctico, reconociendo que desde hace un tiempo cuenta con asesor en esta parcela que le ayuda a mejorar y a depurar su trabajo al margen del club heliopolitano. Un aprendizaje extra tras los encuentros que cree que le ayuda a crecer.

"Trabajo con un analista personal para mejorar. Vemos un vídeo después del partido, intentamos corregir errores y meterlo en la cabeza para que el lunes ya esté interiorizado. Así, el fin de semana sale de forma natural", explicó Altimira, que hizo hincapié en que posición y rol se encuentra más cómodo y lo que necesita para ofrecer una mejor versión sobre el terreno de juego.

"Donde más cómodo me siento es de pivote puro o doble pivote, pero con tendencia a ir hacia arriba, pisar área, ser un box-to-box con recorrido. Me gusta tener el balón, crear, ser un jugador más constructivo que destructivo. Me gusta que el rival no la tenga y tirar hacia arriba", señaló el futbolista, que le dio una pista de lo que necesita para crecer sobre el césped.

"Me gusta tener un compañero al lado que me cubra las espaldas para yo poder jugar como sé",indicó el de Cardedeu, que también se refirió al Betis y de un ambiente familiar que ayuda al desarrollo y favorece las ganas de trabajar.

Halagos al Betis: "Da gusto venir a entrenar"

"Es un club muy familiar, están pendientes de ti las 24 horas. La afición es increíble, es muy pasional y te hace sentir como en casa. Es una gozada levantarse cada día para venir a entrenar", explicó Altimira, que cree que "el entorno es muy importante para no rendirte cuando las cosas van mal" y que entiende la palabra éxito de una forma particular.

"Puede ser ganar un título o jugar en un equipo, pero estar ya donde estoy es un gran éxito, porque la trayectoria que he tenido no ha sido nada fácil. Me ha costado mucho llegar aquí. En esa parte sí que tengo éxito porque, como digo, somos unos privilegiados, pero creo que es más esto que no todos los títulos que puedas conseguir", apuntó.