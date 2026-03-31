Abner dispara su valor tras su paso decepcionante por el Betis

Firmado para sustituir a Álex Moreno, no cuajó como verdiblanco y fue traspasado al Lyon, donde, tras altibajos, se ha convertido en protagonista elevando su tasación ostensiblemente mientras que el Betis continúan con el mismo problema en el carril zurdo

El Betis arrastra un grave problema en el perfil zurdo de la defensa desde que traspasó a Álex Moreno en enero de 2023 que no se ha solucionado con ninguna de las remodelaciones realizadas en los últimos veranos y del que formó parte Abner Vinicius, que precisamente llegó para sustituir al catalán en esa misma ventana.

Así las cosas, el carrilero aterrizó en Heliópolis procedente del Athletico Paranaense como una promesa brasileña, pero la realidad es que no llegó a cuajar en el Benito Villamarín a pesar de que Manuel Pellegrini le ofreció numerosas oportunidades, como demuestra que llegó a disputar 2.638 minutos repartidos en 45 partidos en temporada y media.

Abner no cuajó y fue vendido el verano de 2024 al Lyon

Su rendimiento resultó guadianesco y no hizo olvidar en absoluto a Álex Moreno, y la dirección deportiva no dejó la oportunidad de venderlo al Lyon el verano de 2024 por ocho millones de euros, ingresando cuatro, pues solo había comprado la mitad del pase.

En el momento de su venta, su valor de mercado, según Transfermarkt, ascendía a siete millones de euros y lo cierto es que pronto experimentó un repunte al comenzar con buen pie en el Groupama Stadium, hasta el punto de ser llamado por Brasil. Su cotización alcanzó los nueve kilos, pero no mantuvo el nivel y en la segunda parte del pasado ejercicio perdió protagonismo y su precio regresó al punto de partida.

Su tasación ha crecido ostensiblemente en la última revisión

No obstante, esta campaña ostenta un papel protagónico en el carril zurdo -también se ha desempeñado por delante-, sumando ya 2.183 minutos en 29 partidos y con números interesantes, pues ha marcado cinco tantos y servido una asistencia. Este rendimiento ha propiciado que se dispare su tasación y alcance su nivel más alto de su carrera a sus 25 años.

Así, en la última revisión, realizada en los últimos días, su precio se ha situado en diez millones de euros, reflejo de que, al contrario de lo que ocurrió en el Betis, ha terminado encontrando su sitio en el Lyon. El propio futbolista reconoció las razones cuando volvió al feudo bético este curso con motivo del choque continental de la fase liga de la Europa League.

"Cuando llegué a Europa, era un niño. Era la primera vez que estaba lejos de mi país. Ahora, llevo tres años aquí, me siento preparado para hacer las cosas bien y espero que siga así", indicó Abner, que no escondió sus problemas en La Palmera.

"Sinceramente, no fue fácil para mí, porque no jugué mucho allí. Estuve lesionado tres meses, pero ahora creo que adquirí mucha experiencia. Hoy me siento más preparado. En Lyon recuperé mi mejor forma. El Betis me ayudó mucho a encontrarla; allí era joven y estaba con mis amigos, y, cuando llegué al Lyon, encontré profesionalismo y alcancé el nivel requerido", apuntó.