Más de 40 millones de euros y el Mundial: las claves en la pugna por Cucurella

Atlético de Madrid y Barcelona son los dos equipos mejores colocados para hacerse con el lateral izquierdo del Chelsea que desea regresar a la competición española

Marc Cucurella se ha convertido en uno de los animadores de este incipiente mercado de verano. El futbolista del Chelsea, ahora concentrado con la selección española para disputar el Mundial, es objeto de deseo de equipos como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid que protagonizan una pugna que deberá esperar algunas semanas para resolverse.

La idea de Cucurella, según Marca, pasa por resolver su futuro una vez que acabe el Mundial. Indiscutible con la selección española y futbolista de la máxima confianza de Luis de la Fuente, el lateral sabe que está ante una gran oportunidad como la cita mundialista y aspira a lo máximo después de la Eurocopa de 2024 tan espectacular que vivió en lo personal y lo colectivo.

El deseo de Cucurella de regresar a España cinco años después

Luego tomará una decisión, aunque la primera intención es dejar el Chelsea para volver a España. Son ya cinco años en la Premier y, aunque es tentado también por otros equipos como el Manchester City de su 'viejo conocido' Enzo Maresca, su deseo es volver a casa. Ahí entran en escena el Barcelona y el Atlético de Madrid.

De la cantera del Barcelona fue precisamente de donde surgió Cucurella y esa idea agrada al futbolista. La entidad culé, eso sí, abrir hueco en ese lateral izquierdo y ahí la llave la tendría Alejandro Balde. Su rol ha variado en el equipo de Hansi Flick y el jugador cuenta con ofertas. Su salida facilitaría la tarea al Barcelona para hacerse con Cucurella.

Cierto es que el Barcelona también entiende como prioritarias otras demarcaciones dentro del campo. Sin ir más lejos la delantera, de la que salió Robert Lewandowski, o el puesto de central zurdo, sin un sustituto desde que se fuera Iñigo Martínez.

El Atlético de Madrid, por su parte, también ha movido ficha por Cucurella y ha subrayado su nombre con fuerza para la zaga de los de Simeone. Sus cualidades encajan a la perfección con lo que necesita el cuadro colchonero que quiere potenciar un puesto en el que Ruggeri también podría salir.

Cucurella tiene tres años más de contrato con el Chelsea que podría pedir entre 40 y 50 millones

Cucurella tiene tres años más de contrato con el Chelsea. Los londinenses no están dispuestos a regalar al jugador aunque entiende los deseos del internacional español. Aunque hace algún tiempo se señalaba a los 70 millones de euros, las cantidades han podido bajar y por entre 40 y 50 millones podría haber luz verde.

Después de ser campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes, el Chelsea se ha quedado esta temporada sin clasificación para Europa. Un atractivo menos en el equipo inglés, por más que Xabi Alonso se haga cargo ahora del banquillo y pueda iniciar un proyecto con aires renovados.

Sin embargo, Cucurella piensa en regresar a España, a hacerlo en un equipo del máximo nivel en LALIGA. Hay que recordar que tras salir de la cantera del Barcelona, el lateral izquierdo militó en el Éibar y el Getafe en Primera, antes de que el Brighton pagara por él 18 millones de euros e iniciara su etapa en tierras inglesas.