La regeneración colchonera de Alemany: 'Cuti' Romero, Cucurella, Joao Gomes, Kang In Lee y Tresoldi

El ejecutivo balear afronta su primer mercado estival como director deportivo colchonero y tiene entre manos una verdadera revolución de la plantilla con numerosas salidas y varios fichajes interesantes en marcha; la continuidad de Julián Álvarez marca gran parte del camino

El Atlético de Madrid se prepara para vivir uno de los veranos más agitados de los últimos años. En los despachos del Metropolitano ya trabajan a pleno rendimiento para acometer la que se presume que será una profunda remodelación de la plantilla.

Mateu Alemany encara su primer mercado como director deportivo colchonero y tiene sobre la mesa un auténtico rompecabezas puesto que se intuyen numerosos movimientos de hombres importantes en los esquemas de Diego Pablo Simeone en los últimos años. La sensación es que ha llegado el momento de actuar.

El Atlético fue competitivo en Copa del Rey y volvió a firmar una notable participación en la Champions League, pero su rendimiento liguero estuvo muy lejos de las expectativas. Especialmente significativa son los números defensivos ya que el Atlético llegó a encajar 81 goles entre todas las competiciones, una cifra impropia de un equipo construido históricamente sobre la solidez defensiva y la intensidad competitiva que siempre han caracterizado a los conjuntos del 'Cholo' Simeone.

La defensa, primera gran prioridad

Así pues, la reconstrucción comenzará por la retaguardia. Alemany considera imprescindible reforzar una línea que ha mostrado demasiadas fisuras durante el último curso. El gran objetivo sigue siendo 'Cuti' Romero. El central argentino del Tottenham es la prioridad absoluta para liderar la nueva defensa rojiblanca y convertirse en el referente de una zaga que también contará con David Hancko y Marc Pubill, dos futbolistas llamados a asumir un papel protagonista dentro del nuevo proyecto. Además, Robin Le Normand continuará formando parte de la rotación, aunque la irrupción de nuevos nombres amenaza con provocar movimientos importantes.

De esta forma, Clément Lenglet y José María Giménez tienen muchas opciones de salir. El francés no ha terminado de convencer después de una temporada irregular en la que varios errores de peso le acabaron condenando, como ya le ocurrió antaño en su etapa en el Barça. Su salida es una posibilidad muy real.

Mucho más delicado resulta el caso del uruguayo. Giménez sigue siendo uno de los jugadores más queridos por la afición colchonera, pero las lesiones y la pérdida de protagonismo obligan a plantear su salida. Si llega una oferta interesante, el Atlético le abrirá la puerta.

Se espera una revolución

La reconstrucción diseñada por Alemany contempla al menos siete incorporaciones que reforzarán todas las líneas del equipo. Para el lateral izquierdo, el gran sueño es Marc Cucurella. El internacional español encaja perfectamente en el perfil que busca Simeone por intensidad, recorrido y capacidad competitiva. No obstante, su llegada dependerá de varios movimientos previos en la plantilla.

En el centro del campo, Bernardo Silva aparece como uno de los grandes objetivos. El portugués gusta por su experiencia, calidad y versatilidad. Su futuro no se resolverá hasta después del Mundial, pero el Atlético sigue muy atento a cualquier oportunidad, aunque parece que el internacional portugués tiene en mayor consideración al FC Barcelona.

También está en la agenda Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton, por quien ya habría un principio de acuerdo. El centrocampista brasileño llegará para aportar músculo y energía a la medular. Su fichaje debería ser público a partir del 1 de julio.

Para las bandas, el club busca desborde y desequilibrio. La continuidad de Nico González sigue siendo una prioridad, mientras que Kang-in Lee gana enteros como una de las operaciones más interesantes del verano. El surcoreano podría abandonar el PSG tras perder protagonismo y vería con buenos ojos regresar a LaLiga.

La incógnita de Julián Álvarez

Buena parte de la planificación dependerá de lo que ocurra con Julián Álvarez. El Atlético insiste públicamente en que cuenta con el delantero argentino como pieza fundamental del proyecto, pero las informaciones que rodean al futbolista siguen generando incertidumbre.

Mientras tanto, el club trabaja en posibles alternativas para reforzar el ataque, sobre todo porque también corre peligro la continuidad de Alexander Sorloth. La Juventus podría tener ya un acuerdo con el internacional noruego, deseoso de de un mayor protagonismo ya que ha sido un suplente habitual con Simeone pese a que su rendimiento está fuera de toda duda.

La salida de Antoine Griezmann obliga a buscar un sustituto de primer nivel y también se contempla la llegada de un delantero con presencia física que complemente la plantilla. Ha aparecido el nombre de Nicolò Tresoldi, una de las jóvenes promesas que más gustan a la dirección deportiva.