Otro movimiento en la delantera del Atlético de Madrid: la Juventus quiere a Sorloth

Los italianos ponen sus ojos en el noruego para suplir a la más que posible marcha de Dusan Vlahovic y los colchoneros piden 30 millones de euros

El verano de la delantera del Atlético de Madrid apunta a ser movido y en ese sentido también podría haber novedades con Alexander Sorloth. El atacante noruego es objeto de deseo de la Juventus de Turín, que lo tiene entre los candidatos para reforzarse este verano.

Primero fue la marcha de Antoine Griezmann, luego lo que pueda suceder con Julián Álvarez y el deseo del FC Barcelona por contratar al argentino. Ahora también se suma en esos posibles movimientos Sorloth, tentado por la Juventus como alternativa a la más que probable salida de Dusan Vlahovic.

El Atlético de Madrid podría dejar a Sorloth por unos 30 millones de euros

Los italianos, según el Diario AS, van a por Sorloth al que el Atlético de Madrid tasa en unos 30 millones de euros. Una cantidad que podría propiciar que el noruego, pese a las prestaciones ofrecidas en el cuadro colchonero, cambiara de aires para enrolarse en todo un histórico del fútbol italiano.

Con Dusan Vlahovic en la puerta de salida tras no llegarse a un acuerdo para la renovación, la Juventus ha puestos sus ojos en Sorltoh. También existen otras opciones como la de Randal Kolo Muani, del PSG, aunque la del futbolista del Atlético de Madrid toma ventaja. Tanto como que los agentes de Sorloth ya han tenido contactos con los dirigentes italianos en Oslo.

Sorloth, concentrado con Noruega para la disputa del Mundial

Sorloth aguarda noticias desde la concentración de Noruega, que prepara el Mundial que arranca el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Una cita histórica para los nórdicos y que centra la atención del futbolista del Atlético de Madrid, aunque tampoco pierde de vista lo que pueda suceder con su futuro.

Las condiciones que la Juventus ofrece a Sorloth mejoran las actuales del futbolista en el Atlético de Madrid. Un primer paso para que la operación pudiera llegar a buen puerto. Los colchoneros tendrían la última palabra y los 30 millones de euros podrían terminar de completar el puzle para el traspaso.

La variable de Nico González que podría entrar en una posible operación

Además existe una variable más que podría abaratar el fichaje. Se trata de Nico González. El argentino, propiedad de la Juventus, fue cedido al Atlético de Madrid esta temporada con opción de compra en función de objetivos, algo que no sucedió. Sin embargo, el futbolista de banda podría convertirse en jugador del club colchonero dentro del marco de la operación de Sorloth.´

Con todo las prestaciones de Sorloth esta temporada con el Atlético de Madrid han sido llamativas. El delantero ha participado en 54 partidos entre las distintas competiciones, si bien es cierto que únicamente en 26 de ellos lo hizo como titular. Casi 3.000 minutos del noruego que ha marcado 20 goles y ha dado 1 asistencia.

Unos registros que han provocado que la Juventus piense en el noruego para cubrir la más que posible salida de Dusan Vlahovic, otro delantero de referencia que acaba contrato con los italianos.