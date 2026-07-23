La opción de Jadon Sancho para el Atlético de Madrid

El extremo inglés se encuentra sin equipo tras acabar contrato con el Manchester United y varios equipos europeos, como los rojiblancos o el Borussia Dortmund, ponen sus ojos en él

La dirección deportiva del Atlético de Madrid vive días intensos para configurar la plantilla que pondrá a disposición de Diego Pablo Simeone. A la espera de que se dé oficialidad al fichaje de Kang-in Lee, ha aparecido el nombre de Jadon Sancho relacionado con el interés de los colchoneros por un futbolista que en estos momentos no tiene equipo.

El deseo de Sancho se enmarca en la idea del Atlético de Madrid de reforzar las bandas en el capítulo ofensivo. También podría estar relacionado con una posible salida del argentino Thiago Almada. El caso es que desde el diario alemán Bild se ha colocado al club rojiblanco como uno de los posibles destino del futbolista inglés de 26 años.

La competencia del Borussia Dortmund por Jadon Sancho

Tras acabar su contrato con el Manchester United, después de la última cesión al Aston Villa, Sancho se encuentra sin equipo. Un futbolista apetecible para muchos por sus condiciones y edad, si bien es cierto que en los últimos años no ha terminado de colmar las expectativas generadas en sus comienzos futbolísticos. Por edad, a sus 26 años el extremo tiene recorrido para repuntar su carrera.

Ahí surge el Atlético de Madrid, que no es el único equipo que se ha interesado por Sancho. Precisamente el hecho de ser un jugador libre hace que sean muchos los pretendientes dispuestos a hacerse con sus servicios. Uno de ellos es el Borussia Dortmund, club en el que se vio una de las mejores versiones del inglés hace algunos años. Un detalle a tener en cuenta en la carrera por el extremo.

Un alto salario de Jadon Sancho más la prima por llegar libre

Otro asunto capital es el salario del jugador. Acostumbrado a jugar en Inglaterra, los emolumentos de Sancho son altos, al margen de que el inglés pretende una prima de traspaso por llegar libre. El salario de Jadon Sancho podría estar alrededor de los cinco millones de euros por temporada, si bien es cierto que ahora su caché podría haber bajado.

En cualquier caso no se trata de un futbolista barato, más allá de que no se paguen traspaso por hacerse con sus servicios. Los movimientos de salidas del Atlético de Madrid serán claves para saber si finalmente acaba apostando por un jugador contrastado en Europa que ahora se ha relacionado con el interés de los colchoneros.

Los números de Jadon Sancho en su último año y el título de la Europa League

La temporada pasada Jadon Sancho no terminó de encontrar la regularidad que hubiera deseado en el Aston Villa de Unai Emery. Con todo el inglés participó en Jadon Sancho entre las distintas competiciones oficiales. Fue titular en 18 de ellos para marcar un gol y ofrecer tres asistencias. En el capítulo colectivo el extremo se proclamó campeón de la Europa League con su equipo.

Ahora busca un nuevo reto para relanzar su carrera. Su valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, es de 18 millones de euros.