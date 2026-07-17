Gil Marín y el futuro de Simeone: "Mientras estemos en el nivel máximo todos, lo razonable es seguir juntos"

El consejero delegado del club colchonero se ha referido a la figura de su entrenador que entra en su último año de contrato: "El nivel de compromiso por su parte y la nuestra debe ser máximo"

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, además de hablar de Julián Álvarez, ha reparado en Diego Pablo Simeone, cuyo contrato como entrenador del equipo colchonero finaliza la temporada que viene. "Mientras estemos en el nivel máximo todos, lo razonable es seguir juntos", ha expresado sobre la relación con el argentino.

Gil Marín, en una entrevista en los medios oficiales del Atlético de Madrid, ha ahondado en esta cuestión. "El nivel de exigencia es máximo, el nivel de compromiso por su parte y la nuestra debe ser máximo, el nivel de inversión de jugadores para darle herramientas y seguir ayudándolo a crecer es máximo y, mientras estemos en el nivel máximo todos, lo razonable es seguir juntos", ha señalado sobre Simeone que en la actualidad tiene firmado hasta junio de 2027.

El consejero delegado ha valorado la labor que viene desempeñando Simeone. "Es razonable que tanto los aficionados como los gestores reconozcamos una trayectoria, un trabajo, los objetivos que se han ido consiguiendo año tras año y en cualquier caso lo que tenemos que hacer es seguir valorando mes a mes, temporada a temporada, el trabajo, el rendimiento y, por supuesto, la ilusión y la pasión que requiere ese puesto de trabajo", ha dicho Gil Marín que ha agregado: "Y Diego, de momento, lo tiene".

Gil Marín y el trabajo de Simeone: de la estabilidad a la ambición

Al mismo tiempo, Gil Marín ha ido desde la estabilidad a la ambición respecto a la aportación de Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid. "Diego nos ha dado estabilidad, pero esa estabilidad pasa por seguir creciendo. No hay otra manera", ha afirmado para luego seguir: "Tenemos la obligación de ser ambiciosos y lo razonable es mejorar el rendimiento en Liga del año pasado e intentar conseguir algún título. Yo creo que es importante y necesario para nuestros aficionados y, sobre todo, que el club siga creciendo gracias al rendimiento del equipo".

También ha hablado Gil Marín de la competencia del Atlético de Madrid con el Real Madrid y el Barcelona: "Obliga a ser mejores y competir de manera diferente. Nos obliga a esforzarnos permanentemente más, porque lo cierto es que hace tiempo estaban el Real Madrid y el Barcelona y después había un pelotón de 7, 8, 9 clubes. Hoy nos hemos desmarcado de prácticamente todos y estamos, no sé si en tierra de nadie, pero más cerca de los dos grandes que de los demás".

El consejero delegado del Atlético de Madrid ha insistido en esa idea. "Es verdad que en 38 jornadas, cuando dedicas mucha ilusión y esfuerzo a las competiciones como la 'Champions', pierden relevancia algunos partidos de Liga y es humano, pero tenemos la obligación de competir y pensar en grande. Y, en ese sentido, yo creo que el Atlético de Madrid lo está haciendo bien", ha dicho Gil Marín para completar: "Marcamos más distancia en presupuesto, talento, en capacidad de salarios e invertir jugadores con respecto a los demás y eso es lo que nos va acercando poco a poco a consolidar al Atlético de Madrid entre uno de los doce más grandes de Europa".