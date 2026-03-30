Simeone y el Atlético de Madrid se citan para hablar del futuro al final de temporada

El técnico argentino será una pieza clave en el cuadro colchonero de cara a la próxima temporada a pesar del interés desde Italia y con la intención de ampliar un curso más su vinculación aunque sin total seguridad

El Atlético de Madrid es innegable que con la llegada de Simeone dio un salto en sus aspiraciones y se sentó en ciertos momentos en la misma mesa de Real Madrid y Barcelona peleándoles a los dos grandes colosos del fútbol en España títulos de Liga e incluso llegando a finales de Champions League. Simeone llegó al Atlético de Madrid en 2011 y su actual contrato finaliza en el cuadro colchonero en junio de 2027. Este contrato fue renovado por Simeone y el Atlético de Madrid en 2023 pero la intención de ambas partes, según ha informado el diario AS, es que esta relación vaya más allá.

El futuro de Simeone en el Atlético de Madrid

Desde el citado diario apuntan a que Bucero y Alemany ya están trabajando en la confección del Atlético de Madrid de cara a la temporada 2026/27. El mejor síntoma de que Simeone quiere seguir siendo el jefe del barco del Atlético de Madrid es que el argentino está al tanto de esos movimientos para reforzar la plantilla de cara al próximo curso.

Hay ganas, tanto por parte de Simeone como del Atlético de Madrid, de que el argentino siga más allá del 30 de junio, fecha en la que finaliza su contrato con los colchoneros. Según se publica, habría un compromiso entre Simeone y el Atlético de Madrid para sentarse a hablar una vez que concluya esta temporada aunque el diario citado anteriormente apunta a que sin correr prisa, tampoco es seguro.

Lo deportivo prima en las intenciones de Simeone y del Atlético de Madrid

Como es lógico, sería un espaldarazo importante para Simeone el conseguir un título esta temporada ya que ayudaría al argentino a tener más peso a la hora de las exigencias tanto deportivas como económicas. El Atlético de Madrid tiene complicada la Liga por no decir imposible pero en Champions League, los colchoneros se medirán en cuartos de final al Barcelona con la ida el próximo 8 de abril y la vuelta el 14. Días después, el 18 concretamente, el Atlético de Madrid disputará la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

El palmarés de Simeone en el Atlético de Madrid

Con Italia, más concretamente el Inter y Argentina entre las pretensiones de Simeone para futuros banquillos, el argentino tiene un importante palmarés en el Atlético de Madrid que le ha llevado a sumar ocho títulos con 2 Ligas, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España, 2 Europa League y 2 Supercopa de Europa.

El único título que le faltaría a Simeone en el Atlético de Madrid y que le serviría para cerrar un círculo perfecto con los colchoneros. Además, a excepción de la primera temporada donde quedó fuera de Europa, el Atlético de Madrid siempre ha entrado en competición europea de la mano de Simeone.