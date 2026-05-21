El Atlético aterrizará en La Cerámica con una plaga de bajas: hasta ocho ausencias

El club colchonero ha decidido no asumir riesgos y liberar a cuatro de sus internacionales para el partido contra el Villarreal priorizando su participación el próximo Mundial

El Atlético de Madrid afrontará este domingo en La Cerámica un partido vital por el tercer puesto y lo hará con el equipo muy mermado. El conjunto rojiblanco se jugará ante el Villarreal el bronce de LaLiga, una posición que no solo tiene valor deportivo, sino también económico, ya que existe una diferencia de 6,5 millones de euros entre el tercer y el cuarto clasificado. Sin embargo, Diego Pablo Simeone llega a este duelo decisivo condicionado por una auténtica plaga de bajas.

Ocho ausencias seguras

El técnico argentino acumula hasta ocho ausencias para visitar al conjunto amarillo en un momento de máxima exigencia competitiva. Una situación que se ha repetido durante las últimas semanas y que vuelve a golpear a un conjunto colchonero que llega físicamente en cuadro al cierre del campeonato.

La noticia más significativa pasa por la ausencia de varios futbolistas importantes que ya han dado prácticamente por terminada su temporada. Según diferentes informaciones procedentes de Madrid, el club ha decidido liberar a Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nico González y José María Giménez para que continúen sus respectivos procesos de recuperación junto a sus selecciones nacionales.

Ninguno de los cuatro internacionales estará disponible para el encuentro ante el Villarreal. En el Atlético no consideran innecesario asumir riesgos físicos después de un curso especialmente exigente. El conjunto colchonero ha sido uno de los equipos españoles con más carga de partidos esta temporada y el desgaste ha terminado por pasar factura en el tramo final.

Especialmente sensible resulta la ausencia de Julián Álvarez, referencia ofensiva del equipo y uno de los jugadores más determinantes del curso para Simeone. Tampoco estarán Giménez ni Nahuel Molina, dos piezas habituales en la estructura defensiva rojiblanca.

La lista de ausencias no termina ahí. Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios continúan recuperándose de sus respectivos problemas musculares y tampoco han podido ejercitarse con normalidad durante la semana. A ellos se suma Johnny Cardoso, que recientemente ha pasado por quirófano y afronta una baja de larga duración que le impedirá disputar el próximo Mundial. El centrocampista estadounidense estará al menos dos meses fuera de los terrenos de juego.

Además, Robin Le Normand tampoco podrá jugar en La Cerámica al tener que cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas, una ausencia especialmente importante teniendo en cuenta el contexto defensivo con el que llega el Atlético al último partido del campeonato.

Giuliano Simeone, la única noticia positiva

Dentro del complicado panorama que maneja el cuerpo técnico rojiblanco, la mejor noticia de la semana ha sido el regreso de Giuliano Simeone al trabajo con el grupo. El extremo argentino sufrió un fuerte golpe en la cadera durante el último encuentro frente al Girona y su presencia ante el Villarreal ha estado realmente en duda. Sin embargo, el extremo ya se ha ejercitado con normalidad y todo apunta a que entrará en la convocatoria para viajar a Castellón.

Su regreso supone un pequeño alivio para Simeone, especialmente en una parcela ofensiva muy castigada por las lesiones. Giuliano aporta velocidad, agresividad y energía, tres aspectos que el Atlético necesitará en un escenario tan exigente como La Cerámica.

El Villarreal espera a un Atlético condicionado

La situación del adversario no puede pasar desapercibida en Villarreal. El conjunto amarillo sabe que enfrente tendrá a un rival competitivo y acostumbrado a este tipo de encuentros de máxima rivalidad, pero no se puede pasar por alto que llegará al duelo decisivo muy condicionado por las bajas.

El equipo de Marcelino pelea por lograr la tercera plaza y cerrar una temporada sobresaliente delante de su afición. Además, La Cerámica vivirá un ambiente especial en una jornada marcada por las despedidas de Marcelino García Toral, Alfonso Pedraza y Dani Parejo.

El Atlético llega herido físicamente, con muchos nombres importantes fuera de combate y obligado a competir prácticamente con lo que le queda disponible. Aun así, y tratándose del equipo de Simeone, nadie espera un partido sencillo.