La regla que nunca falla: Unai Emery + Villa = Europa League

El preparador de Hondarribia conquista su quinto trofeo continental con el Aston Villa y lanza un guiño al club amarillo en las formas y el camino hasta lograr su gran gesta

Unai Emery ya es sinónimo de triunfo de por sí, de campeonato continental, de Europa League. Si a esta ecuación se le añade un equipo que empiece o contenga la palabra 'Villa', el éxito está más que garantizado.

Emery solo gana la Europa League con equipos que llevan 'Villa'

Lo de Unai Emery con la Europa League ya hace tiempo que dejó de ser casualidad. El técnico vasco volvió a agrandar este miércoles su leyenda continental conquistando su quinta Europa League, esta vez al frente del Aston Villa, después de superar con claridad al Friburgo en la final disputada en Estambul. Un repóker continental para un entrenador que ha convertido esta competición en su espacio de confort. La curiosidad es imposible de ignorar: Emery solo gana la Europa League con equipos que contienen la palabra 'Villa': Sevilla FC, Villarreal FC y Aston Villa.

Da igual el país, el contexto deportivo o el proyecto económico. Si en el nombre aparece ese 'Villa', Emery encuentra el camino hacia la copa. "No siento que he ganado yo, sino que siento que he sido partícipe en los clubes que he estado, poniendo mi granito de arena", comentó tras levantar el título en una intervención en la Cadena COPE.

Una competición que domina como nadie

Aunque el de Hondarribia trate de rebajar constantemente su protagonismo, la realidad es que ningún entrenador ha marcado tanto una competición europea como Unai Emery ha hecho con la Europa League. El preparador español ha disputado seis finales y ha ganado cinco. Solo perdió una, la que jugó con el Arsenal frente al Chelsea. El resto acabaron siempre con Emery levantando el trofeo.

Primero construyó su imperio europeo en el Sevilla. Allí enlazó tres títulos consecutivos entre 2014 y 2016 y convirtió al conjunto hispalense en el gran dominador de la competición. La primera llegó ante el Benfica en una final resuelta en los penaltis. Después derrotó al Dnipro en un duelo mucho más sufrido y, finalmente, firmó una de sus noches más recordadas, superando al Liverpool por 3-1 en Basilea.

Aquella triple corona terminó de consolidar al Sevilla como el auténtico rey de la Europa League, pero también elevó definitivamente el prestigio continental de Emery.

Del Villarreal al Aston Villa

Años después, el técnico vasco volvió a repetir la historia. Esta vez lo hizo en el Villarreal, otro club con 'Villa', esta vez comenzando su nombre, otro proyecto al que llevó a tocar el cielo europeo.

En 2021, el 'Submarino' amarillo conquistó la primera Europa League de su historia tras derrotar al Manchester United en una interminable tanda de penaltis que terminó 11-10 después del fallo decisivo de David de Gea. Aquella noche volvió a aparecer el sello Emery. Un equipo competitivo, ordenado y preparado mentalmente para sobrevivir a cualquier situación. "Gracias a los dirigentes, a la familia Roig y a la afición y a los jugadores, fuimos capaces de tener un equipo que tratamos de modelar y ayudar a que tenga ese camino. Y lo conseguimos. Ahora en el Aston Villa es muy parecido", agregó el técnico vasco.

Ahora, el técnico vasco ha vuelto a hacerlo con el Aston Villa. El conjunto británico superó con autoridad al Friburgo y permitió al entrenador español levantar su quinto título en la competición. Un registro absolutamente histórico que le convierte además en el primer técnico capaz de ganar la Europa League con tres clubes diferentes.

El Sevilla y el Villarreal no olvidan a Emery

El impacto de Emery en Sevilla y Villarreal sigue siendo trascendental. Tras el triunfo del Aston Villa, ambos clubes no tardaron en felicitar públicamente al técnico a través de las redes sociales.

El Sevilla publicó un mensaje breve pero cargado de simbolismo. "Enhorabuena a nuestro querido Unai Emery y al Aston Villa por el título de Europa League". También el Villarreal quiso acordarse del entrenador y de Pau Torres, canterano amarillo y ahora futbolista del conjunto inglés. "Una victoria de Europa League con Pau Torres y Emery... nos suena familiar". Ambos mensajes reflejan perfectamente la huella que dejó el técnico en los dos clubes españoles.

El rey de la Europa League aunque no quiera reconocerlo

En la previa de la final, Emery intentó escapar otra vez de la etiqueta de rey de la competición. "No soy el rey de esta competición", aseguró antes del partido. Pero los números ya hace tiempo que contradicen cualquier intento de modestia. Cinco títulos, seis finales y tres equipos distintos campeones bajo su dirección convierten al técnico vasco en una figura irrepetible dentro de la Europa League.

Y ahora, además, con una curiosidad imposible de pasar por alto. Si algo ha quedado claro en los últimos años es que Emery y la Europa League tienen una conexión especial. Sobre todo cuando en el escudo aparece la palabra 'Villa'.