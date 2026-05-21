Óscar Trejo abre la puerta a la continuidad de Íñigo Pérez en el Rayo: "La final puede ser un aliciente para que se quede"

El capitán franjirrojo cree que ganar la Conference League y volver a jugar en Europa puede pesar en la decisión del técnico, señalado como objetivo del Villarreal para sustituir a Marcelino

El futuro de Íñigo Pérez sigue en el aire. Aunque muchas informaciones colocan al entrenador navarro en la órbita del Villarreal, dentro del Rayo Vallecano todavía no dan por perdida su continuidad. Y una de las voces más autorizadas del vestuario, Óscar Trejo, ha dejado una reflexión importante antes de la final de la Conference League.

El argentino considera que el resultado del próximo 27 de mayo puede tener un peso decisivo. Si el Rayo gana al Crystal Palace y se asegura volver a competir en Europa la próxima temporada, el proyecto de Vallecas ganaría un argumento muy potente para convencer a Íñigo Pérez de seguir.

Trejo vincula el futuro de Íñigo Pérez a la final europea del Rayo

Óscar Trejo habló durante el 'media day' previo a la final de la Conference League y fue claro al analizar el futuro del entrenador. No confirmó nada, pero sí dejó entrever que la decisión de Íñigo Pérez puede depender en buena parte de lo que ocurra en Leipzig: “Yo creo que muchas opciones pasan por esta final”.

La frase llega en un momento clave. El técnico navarro ha llevado al Rayo Vallecano hasta la primera final europea de su historia y su trabajo no ha pasado desapercibido. El Villarreal aparece como uno de los clubes más atentos a su situación, pero Trejo cree que Vallecas aún tiene cartas que jugar.

Para el capitán, la posibilidad de construir un proyecto que siga creciendo en torno a este grupo puede ser determinante. El Rayo no solo jugaría la Europa League, sino que lo haría después de haber alcanzado una final continental desde una estructura mucho más modesta que la de sus rivales.

El Rayo Vallecano sueña con cerrar un ciclo histórico en Leipzig

La final ante el Crystal Palace será el último partido de Óscar Trejo como futbolista del Rayo Vallecano. El argentino se despedirá después de más de 300 partidos, dos ascensos y una trayectoria que le ha convertido en una leyenda franjirroja.

La semana ya tiene carga emocional suficiente. Hace unos días, Trejo vivió su despedida en Vallecas, fue manteado por sus compañeros y vio cómo la puerta 8 del estadio pasaba a llevar su nombre. Ahora le queda el último baile: una final europea.

Trejo reconoció que ni siquiera imaginaba una despedida así. Para un equipo que no está acostumbrado a este tipo de escenarios, jugar una final continental supone una experiencia nueva: “Vamos con una ilusión como esos nenes que le dan un juguete nuevo”.

Íñigo Pérez, el entrenador que hizo creer al vestuario

Trejo también explicó por qué Íñigo Pérez ha tenido tanto impacto en el grupo. Para el argentino, el poder del técnico no está solo en la táctica, sino en su capacidad para convencer a los jugadores: “Cuando el jugador no cree o no confía, no sigue el mensaje”.

El capitán considera que el entrenador ha logrado algo muy difícil: que el vestuario compre una idea, la defienda y compita desde la convicción. Desde su llegada, el Rayo ha crecido hasta alcanzar una final europea y mantenerse competitivo en LaLiga: “Tiene ese poder de atracción, ese poder de hacer creer a la gente lo buena que es”.

El Villarreal espera, pero el Rayo tiene un argumento europeo

El interés del Villarreal coloca a Íñigo Pérez ante una decisión importante. El club castellonense podría ofrecerle un proyecto con más recursos, una estructura consolidada en Primera y disputar la Champions League.

Pero el Rayo tiene algo difícil de medir: pertenencia, grupo y una final que puede cambiar la historia del club. Si el equipo gana la Conference League, la continuidad del técnico ganaría un nuevo sentido deportivo.

Trejo lo resumió con naturalidad. El Rayo pasó de una situación complicada hace un par de temporadas a estar a un partido de levantar un título continental. Esa evolución puede ser una razón poderosa para no romper el camino justo ahora: “De ver cómo nos agarró hace dos años hasta llegar a una final que podemos ganar…”.

Trejo define al Rayo: “Amor, humildad y trabajo”

El capitán también dejó una definición muy clara de lo que significa el Rayo Vallecano. Cuando le preguntaron cómo explicaría el club a alguien de Inglaterra, no recurrió a grandes discursos: “Es amor, humildad y trabajo”.

Trejo invitó a cualquier aficionado a vivir un fin de semana en Vallecas para entender la pasión del barrio, la adrenalina de los días de partido y la manera en la que el club conecta con su gente.

Ese contexto también pesa en la decisión de Íñigo Pérez. El Rayo es un club particular, con una identidad muy fuerte y un vestuario unido. Trejo recordó que no solo los jugadores tienen relación entre ellos, sino también sus familias, sus mujeres y sus hijos.

Una final que puede decidir mucho más que un título

La final de la Conference League no solo puede darle al Rayo Vallecano el primer título europeo de su historia. También puede influir en el futuro de su entrenador, en la ambición del proyecto y en la continuidad de un ciclo que ha unido como pocas veces a vestuario, grada y cuerpo técnico.

Íñigo Pérez todavía no ha tomado una decisión definitiva. El Villarreal sigue al acecho, pero el Rayo tiene una oportunidad única para cambiar el escenario: ganar en Leipzig y ofrecerle a su entrenador un proyecto europeo desde Vallecas.

Para Trejo, ahí está la clave. Si este grupo levanta la copa y vuelve a jugar en Europa, quedarse puede ser algo más que una decisión sentimental. Puede ser una apuesta deportiva con sentido.