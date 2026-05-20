Íñigo Pérez se ilusiona en el Rayo Vallecano: "Imagino que somos ganadores de la Conference League"

El técnico rayista vivirá el próximo 27 de mayo su primera final continental y la primera en la historia del cuadro de Vallecas. Este miércoles no escondió con la ilusión del equipo aunque avisó a sus jugadores: "Que no piensen que es ahora o nunca". Baiilu también compareció en el 'Media Day'

El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez tendrá el próximo 27 de mayo el partido más importante de su historia. Los rayistas se medirán en la final de la Conference League que se disputará en la ciudad alemana de Leipzig al Crystal Palace británico. Este miércoles, Íñigo Pérez habló de la ilusión del equipo en el 'Media Day' y de cómo gestionar al grupo teniendo en cuenta que los madrileños se jugarán tener plaza europea el próximo fin de semana en Liga ante el Alavés y cinco días después disputarán la final de Conference League.

Íñigo Pérez apuesta por el título de Conference League para el Rayo Vallecano

Íñigo Pérez se permitió el lujo de soñar y en ese sueño visualizó que el Rayo Vallecano se alzaba con la Conference League y que también conseguía auparse a la séptima plaza de la Liga que ahora mismo ocupa el Getafe: "Por mi forma de ver la vida, mi transferencia al fútbol es con la esperanza por bandera. Imagino que somos ganadores de la 'Conference' y que en Liga podemos quedar en las posiciones del año pasado. Lo difícil es llevarlo a cabo. El estadio de Vallecas es mi monte Parnaso, en el que mi inspiración fluye y me hace ver que cualquier sueño puede ser posible".

Continuando sobre la motivación del grupo, Íñigo Pérez afirmó que esta era sencilla al tener que disputar dos finales en menos de una semana y que su trabajo estaba enfocado en gestionar las cargas: "Gestionar esto resulta más fácil de lo que puedas pensar porque la motivación va sola al tener dos finales en menos de una semana, porque en Vitoria tenemos una final por volver a entrar en Europa. Ahora hay que continuar la inercia y gestionar las cargas, es más sencillo que todo el tramo anterior".

El respeto de Íñigo Pérez hacia los jugadores

Habló Íñigo Pérez del respeto que le tiene a sus jugadores y que este es su motor día a día: "Es uno de los pasos que busca un entrenador, es el motor de mi día a día, que todos los jugadores se sientan respetados a través de la verdad y sientan que la persona que les dirige prioriza su ayuda. Si uno es capaz de conseguirlo, sin falta modestia, habrá hecho cosas bien, pero gracias a la calidad humana de un grupo lo hará bastante bien".

Además el preparador del Rayo Vallecano apostó por no volcar la responsabilidad en exceso en sus jugadores: "Quiero que ellos no vean exceso de responsabilidad, que no piensen que es ahora o nunca. Creo en estar aquí porque nadie nos ha regalado nada, es un proceso de éxito y hacemos cosas que nadie imita. Me centraré en darles el lacasito para que ellos lo saboreen".

El techo del Rayo Vallecano en la Conference League

Íñigo Pérez confesó en la vuelta de semifinales entre el AEK y el Rayo Vallecano sintió que se había superado el techo del equipo: "Personalmente no tengo nervios. El momento más crítico ha sido el partido de Atenas (vuelta de cuartos). En ese momento sentí que el techo del club había sido superado y les dije que las semifinales se juegan solas y superamos al Estrasburgo. En cualquier caso lo poco que puedo entregar es sacrificio y dedicación. Hemos demostrado que jugar tres días seguidos no es sinónimo de descenso, fracaso o que salgas derrotado".

Balliu también apuesta por el triunfo del Rayo Vallecano

Balliu también habló en el 'Media Day'. El lateral derecho nacido en Albania no dudó en seguir el discurso de su entrenador y apostó por el triunfo en la Conference League: "No imaginábamos llegar a la final. El míster (Iñigo Pérez) seguro que vende otra cosa pero yo no me lo imaginaba. Llegamos en un buen momento de todo el equipo y cada vez veo más posible ganar, respetando al rival, que es un gran rival".

Además, invitó a disfrutar a los 11.000 aficionados del Rayo Vallecano que se trasladarán a Alemania para seguir la final en directo: "Espero que lo disfruten porque va a ser la primera vez que vean una final del equipo. Espero que lo disfruten porque se lo merecen".