El Alavés condiciona su mercado ante el Rayo: Koski, Diabaté y Guridi marcan los primeros movimientos

El club babazorro debe decidir el futuro de dos cedidos clave y la renovación del veterano centrocampista, mientras la última jornada de LaLiga ante el conjunto de Vallecas puede traducirse en varios millones extra

El Deportivo Alavés ha logrado el gran objetivo de la temporada: seguir en Primera división. Con la permanencia asegurada, el club babazorro entra ahora en una fase decisiva de planificación, donde deberá resolver varios nombres propios antes de activar por completo el mercado de fichajes.

Según informa El Correo de Álava, el Alavés quiere aclarar el futuro de dos cedidos: Ville Koski e Ibrahim Diabaté. Además, la dirección deportiva también deberá tomar una decisión con Jon Guridi, que acaba contrato el 30 de junio y ha ganado peso con Quique Sánchez Flores en el tramo final del curso.

Ville Koski e Ibrahim Diabaté, dos operaciones abiertas en el Alavés

El caso de Ville Koski apunta a negociación. El central finés, de 24 años, pertenece al NK Istra, pero su rendimiento en Vitoria ha convencido al Alavés, que estaría dispuesto a intentar su incorporación en propiedad.

Koski ha ganado protagonismo en un momento clave de la temporada, especialmente en la recta final, cuando el equipo necesitaba solidez defensiva para asegurar la permanencia. Su perfil encaja en una idea de plantilla con margen de crecimiento, coste controlado y capacidad para competir en una defensa que puede sufrir cambios en verano.

El caso de Ibrahim Diabaté es diferente. El delantero marfileño, de 26 años, pertenece al GAIS sueco y tiene una opción de compra fijada en 2,5 millones de euros. El Alavés no descarta su continuidad, pero tratará de rebajar esa cantidad para ajustarla a su margen económico.

Su gol ante el Barcelona en Mendizorroza fue uno de los momentos más importantes del curso. No solo por el rival, sino por el valor clasificatorio y emocional de una victoria que dejó encarrilada la salvación albiazul.

Jon Guridi gana opciones de renovar con el Deportivo Alavés

Otro nombre importante es Jon Guridi. El centrocampista, de 31 años, termina contrato el próximo 30 de junio y su continuidad no estaba garantizada hace unas semanas.

Sin embargo, su papel en el tramo final con Quique Sánchez Flores ha cambiado el escenario. Según apunta Marca, la directiva estaría dispuesta a ofrecerle un nuevo contrato, valorando su experiencia, su conocimiento del club y su utilidad en una plantilla que necesitará equilibrio.

Guridi no es un futbolista de grandes titulares, pero sí uno de esos perfiles que dan continuidad competitiva. En un equipo como el Alavés, que necesita mezclar juventud, físico y oficio, su renovación tendría sentido si las condiciones económicas encajan.

La última jornada aún vale millones para el Alavés

Aunque el objetivo principal ya está cumplido, el Alavés todavía tiene mucho en juego en la última jornada. El equipo puede acabar entre la 10ª y la 17ª posición, una diferencia clasificatoria que puede traducirse en varios millones de euros por el reparto de derechos televisivos.

Según la tabla de reparto de la temporada 2024-25, el décimo clasificado llegó a ingresar 8,88 millones de euros, mientras que el decimoséptimo recibió 3,23 millones. El Alavés, que terminó 15º el curso anterior, percibió 4,84 millones.

La diferencia puede superar los cinco millones de euros, una cantidad muy relevante para un club que necesita medir cada movimiento en el mercado. Además, ese dinero no llega de golpe, sino que se reparte durante cinco temporadas: un 35% el primer año, un 20% el segundo y un 15% en cada uno de los tres siguientes.

Toni Martínez, Lucas Boyé y Antonio Blanco, nombres a vigilar

Una mejor clasificación final también puede afectar al futuro de algunos jugadores con mercado. Toni Martínez, Lucas Boyé o Antonio Blanco han firmado una temporada con suficiente cartel como para atraer interés de otros clubes.

El Alavés sabe que el mercado puede poner a prueba su resistencia. Si llegan ofertas importantes, la dirección deportiva tendrá que decidir entre hacer caja o mantener una base competitiva para no volver a sufrir tanto la próxima campaña.

La permanencia da estabilidad, pero el club todavía necesita fortalecer su estructura deportiva para evitar que el próximo curso vuelva a convertirse en una carrera contra el descenso.

Mendizorroza cerrará el curso ante un Rayo Vallecano con Europa en juego

El último partido será en Mendizorroza ante el Rayo Vallecano. Para el Alavés será una tarde de celebración por la permanencia, pero también una oportunidad para despedir la temporada con una victoria y mejorar su posición final.

El Rayo, en cambio, llegará con un objetivo competitivo mayor. El equipo de Íñigo Pérez aún tiene opciones de clasificarse para competición europea por segundo año consecutivo, aunque no depende únicamente de sí mismo. Si el Getafe gana su partido, el billete europeo será azulón.

El Alavés cambia el chip: de la salvación a la planificación

La permanencia era el primer paso. Ahora empieza otro trabajo igual de importante: decidir bien. Koski, Diabaté y Guridi son tres carpetas iniciales, pero no serán las únicas.

El Alavés necesita aprovechar el impulso del final de temporada para construir una plantilla más estable, proteger sus mejores activos y acertar con operaciones de coste razonable. Mendizorroza respirará aliviado en la última jornada, pero en los despachos, el verano ya ha empezado.