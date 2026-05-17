Ingreso extra para el Alavés gracias a Villalibre por su ascenso a Primera División con el Racing de Santander

El club babazorro recibirá alrededor del millón de euros por el ascenso de Villalibre con el Racing de Santander a LaLiga EA Sports, ya que era el precio que se incluía en una cláusula de compra obligatoria que pactaron las partes antes de acordar la cesión del jugador procedente de Vitoria

El ascenso del Racing de Santander a Primera División ha supuesto una alegría también para el Alavés. El jugador de 28 años se marchó cedido en el pasado mercado de fichajes rumbo al equipo de José Alberto.

En este sentido, ambas partes incluyeron en el contrato una cláusula de compra obligatoria de una cifra alrededor del millón de euros. Por ello, el delantero deja el conjunto de Quique Sánchez Flores, que recibe un particular ingreso extra.

El Alavés se sitúa en plena pelea por lograr la salvación, pero ya pone el foco en un mercado de fichajes que apunta a ser determinante para los próximos objetivos del club. No obstante, todo parece indicar que el club babazorro se verá las caras de nuevo con Asier Villalibre, aunque en este caso como rivales y en el caso de que el conjunto de Quique Sánchez Flores consiga la permanencia en Primera División.

Villalibre desata su mejor versión: 16 goles en 30 partidos y cesión de oro en Santander

La cesión de Asier Villalibre ha sido un éxito en el Racing de Santander. José Alberto ha depositado su confianza en el delantero de 28 años, que ha registrado uno de sus mejores datos de cara a puerta de toda su carrera. En 30 partidos con el equipo de El Sardinero, el 'búfalo' ha logrado un total de 16 goles y dos asistencias, solamente superado en al temporada 2018/2019, con el Athletic Club B, que alcanzó los 23 tantos en 17 partidos.

Pese a la dura competencia que ha tenido en el Racing de Santander, teniendo a compañeros de la talla de Andrés Martín, Asier Villalibre siempre ha tenido clara su idea, como reflejó en una entrevista en Marca la semana pasada: "Todos queremos jugar más, pero en este momento de Liga sabemos lo que hay y los roles de cada uno, y hay que respetarlo. Todo futbolista quiere estar en el once, está claro".

Villalibre impulsa el ascenso y deja un millón en Vitoria: el 'Búfalo' firma otro partido decisivo

Tras ello, Asier Villalibre logró el ascenso con el Racing de Santander a Primera División, con una victoria ante el Real Valladolid en El Sardinero en la que volvió a ser protagonista, firmando un gol y una asistencia. Con el tanto de ayer sábado, el delantero de 28 años ha conseguido ver puerta en tres encuentros consecutivo, confirmando su buen momento de forma en el equipo de José Alberto.

Sin embargo, más allá de la noticia en sí del ascenso del Racing de Santander a LaLiga EA Sports, Asier Villalibre logró un ingreso extra al Alavés, equipo del que estaba cedido esta temporada. Tal y como ha informado El Correo, el club babazorro recibirá alrededor de un millón de euros por la hazaña que logró el equipo de José Alberto, ya que en la cesión del jugador de 28 años se incluyó, además, una cláusula de compra obligatoria en el caso de subir a Primera División.

El Racing ya está en Primera y Villalibre va a por más: Málaga y Cádiz dictan su puesto en la tabla de goleadores

Asier Villalibre, del que explicó su situación José Alberto, habló de la ausencia de su famosa trompeta ayer sábado durante la celebración del ascenso a Primera División con el Racing de Santander: "He dejado la trompeta en casa, no quería celebrar antes de lo debido porque no dependíamos de nosotros".

El delantero del Racing de Santander, a falta de dos jornadas para el final de LaLiga Hypermotion, apunta a terminar en los puestos altos de la tabla de goleadores de Segunda División. Por el momento, Villalibre está empatado con Carlos Fernández, del Mirándes, con 16 tantos y Dubasin, del Sporting de Gijón. Por ello, tiene por delante a Chupe y Andrés Martín, con 22 y Sergio Arribas, el que más actualmente con 24.

Villalibre encara el final de temporada, ya con el ascenso matemático a LaLiga EA Sports, con dos partidos ante rivales andaluces. En primer lugar, el Racing de Santander visitará el próximo domingo al Málaga en La Rosaleda, que es cuarto en la clasificación con 69 puntos, empatado con Las Palmas. Por último, los de José Alberto despedirán la temporada con el choque frente al Cádiz en El Sardinero.