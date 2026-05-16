Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras las victorias de Málaga, Racing de Santander y Las Palmas en la jornada 40 de Segunda División

La jornada 40 en Segunda División ha dejado este sábado un total de seis partidos: Real Sociedad B - Mirandés, Ceuta - Málaga, Cultural Leonesa - Eibar, Almería - Las Palmas, Granada - Burgos, Racing de Santander - Real Valladolid

LaLiga Hypermotion entra en su fase decisiva de la temporada. La jornada 40, la antepenúltima, ya ha comenzado con diferentes partidos que lo han tenido de todo. Real Sociedad B y Mirandés han abierto el día de hoy con un partido que ha dejado un 2-2. El gol de Dani Díaz en el descuento de la segunda parte ha servido para que los vascos se lleven un punto con el que se colocan a nueve de la zona de descenso.

Por otro lado, el Málaga ha vencido al Ceuta en el Alfonso Murube. Los de Funes han vuelto a mostrar una gran versión a domicilio con la que pueden seguir presentando su candidatura para intentar lograr el ascenso a Primera División. Una sensacional primera parte de los andaluces, con un 0-3, dejó encarrilado el partido a favor de los visitantes en el día de hoy. Joaquín Muñoz abrió el marcador y Chupe firmó un doblete.

Real Sociedad B 2-2 Mirandés

Anoeta acogió el Real Sociedad B - Mirandés que abría la jornada 40 de este sábado en LaLiga Hypermotion. Los de Ansotegui recibían a un equipo que sigue en puestos de descenso y con urgencias reales a falta de dos partidos para acabar la temporada. En este sentido, los de Muneta golpearon primero en el encuentro gracias al gol de Fernando Medrano, que logró su segundo tanto esta campaña en el campeonato doméstico.

Sin embargo, Luken Beitia puso el empate antes del descanso. Tras ello, el Mirandés volvió a ponerse por delante en el marcador, gracias al gol de Rafel Bauzà en el minuto 48. Los de Muneta ya acariciaban una victoria con la que podrían estar más cerca de salir de la zona de descenso. Sin embargo, Dani Díaz logró un punto 'in extremis' con su tanto en los últimos minutos de partido, firmando el definitivo 2-2.

Ceuta 1-4 Málaga

El Málaga visitó al Ceuta con necesidad de conseguir los tres puntos para seguir enganchado a la parte alta de la clasificación. De esta manera, el conjunto de Funes comenzó de manera inmejorable el encuentro, con un Joaquín Muñoz que consiguió abrir el marcador en el minuto cinco. Los andaluces ya mandaban en el Alfonso Murube al cabo de los primeros compases del encuentro.

Tras ello, Chupe dio un paso adelante y firmó un doblete antes de finalizar la primera parte, para poner el partido 0-3 en el descanso. Sin embargo, el Ceuta iba a reaccionar con un triple cambio, que dio sus frutos en el minuto 52, con un gol en propia de Einar Galilea con el que recortaban distancias los de José Juan Romero. Finalmente, Aaron Ochoa puso el cuarto y definitivo en el Alfonso Murube, para acabar el partido 1-4.

Cultural Leonesa 2-1 Eibar

La Cultural Leonesa afrontó la antepenúltima jornada de LaLiga Hypermotion, en puestos de descenso, por lo que debían de ganar para intentar tener opciones de salir de esa zona antes del final de temporada. En este sentido, el partido tardó hasta 59 minutos en poder abrirse, con un gol de Victor Moreno que desató la locura en el Reino de León.

Sin embargo, la Cultural Leonesa iba a seguir pisando el acelerador y, dos minutos después, en el 61', Matia Barzic puso el 2-0 momentáneamente que ponía contra las cuerdas al Eibar, que busca por su parte acabar la campaña en puestos de playoff de ascenso a Primera División. Por último, José Corpas puso 2-1 de penalti en el 86' y finalmente la victoria se la llevó el cuadro de Rubén de la Barrera, que se pone penúltimo con 36 puntos.

Almería 1-2 Las Palmas

Almería y Las Palmas se citaron en un encuentro de alto voltaje, entre dos equipos que se encuentran en la zona alta de la clasificación de LaLiga Hypermotion. Sin embargo, a ambos conjuntos les costó abrir el marcador en el UD Almería Stadium. Los de Rubi alcanzaron la mitad un total de 10 remates, a diferencia de los cuatro que hizo el equipo de Luis García.

Finalmente, la segunda parte se abrió de manera tajante, ya que Embarba estrenó el marcador con su gol en el minuto 61, pero Las Palmas le dio la vuelta en tan solo dos, con los tantos de Clemente en el 79' y Pejiño en el 81'. Con ello, los de Luis García se llevaron una importantísima victoria ante el Almería que les permite seguir arriba en la tabla de Segunda División.

Granada 0-1 Burgos

El Nuevo Los Cármenes acogió el partido entre el Granada y el Burgos. Los de Pacheta llegaban con el objetivo de seguir sumando puntos para alejarse lo antes posible de la zona de descenso. Por parte de los de Luis Ramis, se encontraban a las puertas del playoff de ascenso a Primera División.

De esta manera, el Burgos consiguió un gol 'in extremis', gracias a David González, que mete presión a los equipos que se encuentran en playoff de ascenso, dejando un 0-1 final en Los Cármenes.

Racing de Santander 3-1 Real Valladolid

El líder de LaLiga Hypermotion recibió al Real Valladolid en El Sardinero. Los de José Alberto empezaron abriendo la lata en el minuto 33 con el gol de Asier Villalibre, que había entrado compases antes por la lesión de Guliashvili. Sin embargo, los de Fran Escribá respondieron poco antes de acabar la primera parte con el tanto de Mohamed Jaouab, que ponía las tablas.

Sin embargo, la tarjeta roja que vio Carlos Clerc, jugador del Real Valladolid, fue aprovechada por el Racing de Santander. En este sentido, Andrés Martín logró un doblete en la segunda parte con el que encarriló la victoria final a favor de los de José Alberto, que avisó en la rueda de prensa previa. Suleiman Camara cerró el triunfo un gol en los últimos minutos, que deja al Racing de Santander como equipo de Primera División de manera matemática.