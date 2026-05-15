José Alberto, técnico del Racing de Santander, tajante antes de recibir al Real Valladolid: "No es un partido definitivo"

El Racing encara su primer ‘match ball’ hacia Primera con José Alberto pidiendo calma, foco y cero distracciones ante un Valladolid liberado y peligroso, en una jornada que puede acercar el ascenso si acompañan los resultados: "Tenemos que intentar aislarnos de lo que pueda suceder en otros campos"

José Alberto ha sido muy claro hablando, en rueda de prensa, en la previa del Racing de Santander - Real Valladolid de mañana sábado a las 18:30. El equipo que es líder de LaLiga Hypermotion está ante su primer 'match ball' de la temporada para lograr el ascenso a Primera División. Para ello, deberían ganar al conjunto pucelano y que el Almería o Deportivo de la Coruña 'pinchen' ante Las Palmas y Andorra, respectivamente.

José Alberto marca el camino: el Almería debe aislarse del ruido y centrarse solo en su plan para gana

Por ello, José Alberto habló sobre la importancia del partido del Almería: "Lo importante es lo que suceda en el partido, en el terreno de juego y lo que tenemos que hacer nosotros como equipo. Tenemos que intentar aislarnos de lo que pueda suceder en otros campos".

De esta manera, José Alberto explicó que "son factores externos que nosotros no podemos controlar y nos tenemos que centrar precisamente en eso, en lo que podamos controlar, que es lo que tenemos que hacer como equipo, nuestro plan de partido y siendo conscientes de que mañana, pues como todos los partidos de la categoría, va a ser un partido difícil contra un gran equipo".

José Alberto pisará una Rosaleda llena: vestuario sereno, ilusión desbordada

José Alberto, que visitará a una Rosaleda que ya ha llenado las entradas para el encuentro ante el Málaga, valoró cómos se encuentra el vestuario antes de una nueva 'final': "El equipo ha estado tranquilo, nuestra dinámica de trabajo no varía y afrontamos el partido de la misma manera que lo hacemos en cada jornada. Los jugadores están tranquilos y concienciados".

Además, José Alberto argumentó la responsabilidad que tiene el equipo: "Evidentemente somos personas normales que tienen un trabajo que tiene mucha repercusión y a veces es difícil extraerte de tu entorno y la ilusión que hay la sentimos. No obstante, tenemos que estar a lo que tenemos que hacer como equipo y transformar esa ilusión en energía para el partido de mañana".

José Alberto enfría la euforia: "Es un partido más"

Por ello, José Alberto, que podría tener a Canales la próxima temporada en el Racing de Santander, habló de la gestión de emociones: "Hay que darle naturalidad a la semana y a las cosas. Es un partido más y podemos ganar mañana y no ascender o no ganar y ascender... Yo me iría súper feliz porque estamos muchísimo más cerca de conseguir el objetivo que todos queremos".

El entrenador del Racing de Santander le mandó un mensaje claro a sus jugadores: "Necesitamos ser conscientes de que mañana es un partido importante porque cada vez queda menos y cada victoria nos va a acercar, pero va a ser un partido realmente difícil porque enfrente tenemos un gran rival con grandes jugadores y que tenemos que hacer las cosas bien y centrarnos en las cosas que tenemos que hacer para ganar el partido".

José Alberto alerta al Racing de Santander: El que no se juegue nada lo hace mucho más peligroso"

Sobre el partido ante el Real Valladolid, José Alberto apuntó que "limportante es los jugadores que tiene, que prácticamente todo su equipo ha jugado algún partido o incluso hay varios jugadores que han jugado muchos partidos en Primera División. El que no se juegue nada, para mí lo hace todavía mucho más peligroso, porque pueden haberse liberado de la presión que tenían por las circunstancias clasificatorias y venir con más soltura al partido".

De esta manera, José Alberto avisó a sus jugadores de cara al partido contra un Real Valladolid que ya está salvado matemáticamente: "Eso nos hace pues estar a nosotros en estado de alerta, en estado de ver qué van a proponer. Escribá ha hablado posibles rotaciones y puede incluso valorar opciones de cambio de sistema, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia que se pueda dar.

Por último, José Alberto fue preguntado por si el de mañana sábado es el partido más importante que ha dirigido: "Para mí no porque no es un partido definitivo. Es un partido en el que estamos en la jornada 40, faltan otros 2. La temporada pasada jugamos el playoff de ascenso y esos partidos sí que ya son definitivos, son partidos mucho más relevantes e importantes".