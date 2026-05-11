La Liga Hypermotion, al rojo vivo: Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Málaga aceleran; frenazo para Almería y Las Palmas

La Segunda división ha vivido este fin de semana un nuevo episodio en el que los de José Alberto dieron un nuevo paso para el ascendo directo, los de Antonio Hidalgo aprovecharon el tropiezo de los pupilos de Rubi y los de Luis García cayeron con estrépito ante el Andorra de Carles Manso

La Segunda división sigue su curso y este lunes se cerrará la jornada 39 con el choque entre Huesca y Real Sociedad B. Atrás ha quedado un fin de semana en el que ha habido varias sorpresas en la zona alta de la tabla. El Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, no falló y venció en su visita a Butarque ante el Leganés. Por detrás, el Almería tropezó ante el Burgos para que el Deportivo de La Coruña aprovechase y se metiese en puestos de ascenso directo.

En puestos de play off de ascenso el Málaga de Funes se impuso al Sporting de Gijón en un duelo de alta intensidad en La Rosaleda y adelantó en la cuarta plaza a Las Palmas de Luis García que se llevó un duro correctivo por parte del Andorra de Funes en Encamp. El Castellón sumó su segundo partido sin ganar y se aferra a la sexta posición.

El Racing de Santander mira directamente al ascenso directo en Segunda y el Deportivo de La Coruña se apunta

El Racing de Santander está dispuesto a certificar el ascenso directo desde LaLiga Hypermotion a Primera división por la vía rápida. Este pasado fin de semana, no sin tener que sufrir en Butarque ante el Leganés, sumó su cuarta victoria en los últimos cinco partidos y un valioso 10 de 15 puntos posibles. El Racing de Santander suma 75 puntos a falta de nueve por disputarse. Si el próximo fin de semana saca adelante su encuentro ante el Real Valladolid y el Almería no gana ante Las Palmas, certificaría su ascenso directo por ganarle a los indálicos el golaveraje particular.

En el otro puesto de ascenso directo está el Deportivo de La Coruña que metió presión al Almería ya que los gallegos disputaron su partido de la 39 el viernes y lo hicieron venciendo por la mínima al Cádiz en el Mirandilla en el que supuso el reencuentro de Lucas Pérez con los deportivistas. El Almería no pasó del empate a cero ante el Burgos y permitió que los de Riazor escalasen a la segunda plaza aunque con los mismo 71 puntos que los de Rubi.

El Málaga supera a Las Palmas en el play off de ascenso a Primera

Algo más abajo, en plena zona de play off de ascenso a Primera, el Málaga venció en un ajustado duelo ante el Sporting de Gijón y al igual que hizo el Deportivo de La Coruña con el Cádiz, le metió presión extra a Las Palmas que disputó su partido el domingo. Los de Funes han sacado dos victorias en los dos últimos encuentros y han recuperado la cuarta plaza para desgracia de Las Palmas.

El conjunto de Luis García, que se adelantó en Encamp ante el Andorra, se llevó el correctivo de la semana al caer por 5-1 ante el cuadro entrenado por Carles Manso. No pudo aprovechar el tropiezo de Las Palmas el Castellón de Pablo Hernández. Los orelluts empataron en una complicada plaza como el Alfonso Murube ante el Ceuta y se quedan con 65.

La clasificación de LaLiga Hypermotion se aprieta

De este modo, la clasificación queda con el Racing de Santander como líder con 75, le sigue el Deportivo de La Coruña con 71 e igualado con el Almería. Después de los indálicos estaría el Malaga con 66 que empata con Las Palmas y el Castellón cerraría los puestos de play off de ascenso a Primera. Por detrás, Eibar, Burgos y Córdoba aprietan por colarse entre los seis primeros.

Calendario de Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Almería

El calendario en las tres jornadas que quedan en LaLiga Hypermotion de Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Almería es el siguiente.

Racing de Santander

Racing de Santander - Real Valladolid

Málaga - Racing de Santander

Racing de Santander - Cádiz

Deportivo de La Coruña

Deportivo de La Coruña - Andorra

Real Valladolid - Deportivo de La Coruña

Deportivo de La Coruña - Las Palmas

Almería