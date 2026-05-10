Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triundo del Racing de Santander y la derrota de Las Palmas en la 39 de Segunda división

Este domingo se disputaron un total de cuatro encuentros en la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. Se enfrentaron Andorra y Las Palmas, Leganés y Racing de Santander, Córdoa y Granada, Mirandés y Eibar

La jornada 39 de LaLiga Hypermotion tuvo este domingo un total de cuatro encuentros en una jornada que terminó antes de lo habitual por la disputa del Clásico entre Barcelona y Real Madrid en Primera división. Se enfrentaron Andorra y Las Palmas, Leganés y Racing de Santander, Córdoa y Granada, Mirandés y Eibar. El Andorra de Carles Manso pasó por encima de los canarios pese a que los de Luis García se adelantaron en el marcador. El líder Racing de Santander volvió a ganar en Butarque ante el Leganés y sigue rumbo al ascenso directo. El Córdoba, pese a quedarse con 10, venció al Granada en El Arcángel. El Mirandés tendrá que seguir peleando la permanencia tras caer ante el Eibar en Anduva.

Andorra 5-1 Las Palmas

El Andorra goleó este domingo por 5-1 a la UD Las Palmas, que se adelantó en el minuto 17 con un gol de penalti de Jesé, gracias a una segunda parte espectacular. El Andorra, con el acceso a la promoción casi imposible, apabulló tras el descanso a una UD Las Palmas que sueña con el ascenso directo a Primera División.

Leganés 1-2 Racing de Santander

El Racing de Santander dio un paso casi definitivo hacia el ascenso tras imponerse este domingo por 1-2 a un Leganés que deberá seguir peleando por escapar de la parte baja de la tabla, en un encuentro en el que el conjunto cántabro demostró que también sabe sufrir. Fiel reflejo de lo que ha ocurrido a lo largo de toda la temporada, el Racing concedió más de lo conveniente para un equipo que se está jugando, nada mas y nada menos, que el ascenso.

Córdoba 1-0 Granada

El Córdoba superó al Granada por 1-0 gracias a un tanto de Jacobo González en la recta final de un encuentro marcado por la expulsión del local Percan con el 0-0, un resultado que permite al conjunto blanquiverde alargar su racha de victorias y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la zona de promoción de ascenso. El conjunto dirigido por Iván Ania impuso su ritmo desde los compases iniciales frente a un combinado visitante que presentaba novedades en su once, destacando la presencia de los juveniles Juanjo Flores y Zinebi.

Mirandés 0-1 Eibar

La SD Eibar confirmó en Anduva que atraviesa su mejor momento de la temporada lejos de Ipurua y se impuso por 0-1 al CD Mirandés, firmando así su quinta victoria en los últimos seis desplazamientos y se queda a solo un punto de los puestos de promoción de ascenso, privando al Mirandés de recortar puntos al Cádiz, que marca la permanencia.

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