El Real Zaragoza podría descender en la próxima jornada tras una durísima derrota ante el Valladolid

El conjunto aragonés pierde otro duelo directo, suma solo dos puntos de los últimos 21 y queda a cuatro de la salvación a falta de tres jornadas en LaLiga Hypermotyon

El Real Zaragoza está al borde del descenso a Primera RFEF. El equipo aragonés cayó en el José Zorrilla ante el Real Valladolid y se queda penúltimo con 35 puntos, a cuatro de la permanencia que marca el Cádiz.

La derrota agrava una dinámica demoledora: solo dos puntos de los últimos 21 posibles. A falta de tres jornadas, el Zaragoza ya no depende solo de sí mismo y podría quedar virtualmente sentenciado en la próxima jornada.

Real Zaragoza cae en Valladolid y desperdicia otra oportunidad de salvación

La jornada había empezado con una pequeña puerta abierta para el Real Zaragoza. El Cádiz volvió a perder, esta vez ante el Deportivo, y el equipo aragonés tenía la posibilidad de reducir distancias con la permanencia.

Pero el Zaragoza no respondió. Volvió a perder ante un rival directo y confirmó una sensación que ya se había instalado en el zaragocismo durante las últimas semanas: el equipo está bloqueado, sin reacción y cada vez más cerca de un desenlace dramático.

El Valladolid tampoco necesitó una exhibición para ganar. Le bastaron dos acciones aisladas, dos golpes puntuales y la calidad suficiente para castigar a un rival que atraviesa un momento anímico devastador. El conjunto pucelano se llevó tres puntos que le acercan a la tranquilidad y dejan al Zaragoza hundido.

El Real Zaragoza suma dos puntos de 21 y ya no encuentra respuesta

El dato resume el colapso. El Real Zaragoza solo ha sumado dos puntos de los últimos 21 y acumula siete partidos sin ganar justo en el tramo donde se decidía la permanencia. No es una mala racha cualquiera: es un derrumbe en el peor momento posible.

La derrota en Zorrilla deja al club aragonés en una situación crítica. Con 35 puntos, está a cuatro del Cádiz, que marca la permanencia con 39. Quedan nueve puntos en juego, pero la distancia ya empieza a pesar como una losa porque el equipo no transmite señales de poder ganar lo que necesita.

Cádiz, Cultural Leonesa y Zaragoza agravan el drama en LaLiga Hypermotion

La zona baja de LaLiga Hypermotion vive un desenlace durísimo, pero el Zaragoza es ahora uno de los grandes señalados. El Cádiz perdió ante el Deportivo con un gol final de Stoichkov, un resultado que dejaba abierta la opción de recortar distancias.

La Cultural Leonesa también cayó ante el Albacete y queda prácticamente sentenciada con 33 puntos, a seis de la permanencia. Su margen es mínimo y su descenso parece cuestión de tiempo si no se produce una reacción casi imposible.

El Real Zaragoza podría descender la próxima jornada

El calendario ya no permite cálculos optimistas sin victorias inmediatas. A falta de tres jornadas, el Zaragoza necesita sumar prácticamente todo y esperar fallos de sus rivales directos. La permanencia ya no depende únicamente de mejorar, sino de una combinación de resultados cada vez más compleja.

La próxima jornada puede ser definitiva. Si el equipo vuelve a perder y el Cádiz gana, la distancia se dispararía y el descenso podría quedar prácticamente consumado. Incluso sin una sentencia matemática inmediata, el golpe emocional sería casi imposible de reparar.

El Real Zaragoza se enfrenta al momento más duro de su historia reciente

La derrota en Valladolid puede quedar como uno de los puntos de no retorno de la temporada. El Zaragoza tenía una oportunidad, el contexto le había dado otra vida y volvió a dejarla escapar.

El fútbol todavía no ha dictado sentencia matemática, pero la sensación es devastadora. El equipo está penúltimo, a cuatro puntos de la salvación y con una dinámica que no invita a creer en el milagro.